Glade estoniarar etter at ekket er lagt. F.v. Gundars Brozé, Anturs Abols, Janis Decmanis og Davin Zebergs. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det nye løpebanedekket på Fitjar Idrettsplass er no på plass. Men før banen kan takast i bruk igjen må det merkast.

Då me var oppom banen i dag var fire arbeidarar frå det estoniske firmaet European Sport Installation (ESI) i gang med å fjerne plasten som hindra at grasmatten og andre plassar som ikkje skulle ha slikt dekke, vart verande som det var.

Dei kunne fortelja at arbeidet hadde teke tre dagar, og at dei hadde vore avhengig av tørt vêr for å kunne utføra arbeidet. Spesielt uheldig ville det ha vore om det hadde regna før det var gått to timar etter at dekket var lagt.

– Men det heile har gått bra, smilte Janis Decmanis som me snakka med.

Det er elles firmaet Saltex AS i Askim som har fått anbodet på arbeidet som vert gjort i Fitjar Idrettspark i år, og som styrar det heile. Kontaktmann i høve til Tore Nesbø i Fitjar kommune er Harald Berg, og sistnemnde fortel til fitjarposten.no at arbeidet vil fortsetja fortløpande med å merke opp banen.

– Men det er òg vêravhengig. Det må vera opphaldsvêr, vindstille og minumum 12 gradar, seier han, men legg til: – Merkinga tek ikkje all verdas tid, så set er nok ikkje lenge før banen vert ferdigstilt.

10 års levetid

– Vanleg levetid for eit slikt dekke er rekna til 10 år. Etter dette kan ein søkja om å få nye rehabiliteringsmidlar frå tippemidlane til å leggja nytt dekke, seier Harald Berg i Saltex AS, til slutt.

Plasten vert fjerna. Foto: Håkon C. Hartvedt