Sp-politikar møtte lokalt næringsliv i Fitjar

Stortingskandidat Nils Bjørke frå Senterpartiet kledd i blått under møtet med Nils Bjarte Sætrevik på Vest Aqua Base i går. Foto: Kjetil Rydland.

Under besøket på Fitjar i går møtte senterpartipolitikaren Nils Bjørke representantar for dei store maritime næringane våre før han avslutta Fitjar-besøket med mat saman med bøndene på Hogste.

Nils Bjørke er 2.-kandidat på stortingsvallista til Senterpartiet og leiar i samferdselsutvalet i Hordaland fylke. Saman med Geir Arne Solbakken og Lars Ove Rimmereid frå det lokale Senterpartiet brukte den tidlegare leiaren i Norges Bondelag mesteparten av gårsdagens besøk på Fitjar på å lytta til representantar for dei store maritime næringane våre.



Fitjar-besøket begynte på Vest Aqua Base i Årskog, der dagleg leiar Nils Bjarte Sætrevik orienterte om den nystarta verksemda som produserer rognkjeks til havbruksnæringa. Før turen gjekk til veletablerte Fitjar Mekaniske Verksted, og direktør Hugo M. Strand. Stortingskandidaten avslutta Fitjar-besøket blant "sine eigne" med god, lokal mat og ein frisk diskusjon med bønder og andre Sp-folk på Hogste.





Vest Aqua Base AS

Dagleg leiar i Vest Aqua Base, Nils Bjarte Sætrevik, fortalte at produksjon av rognkjeks til havbruk er ei næring som er blitt positivt motteken. Selskapet er inne i sitt tredje driftsår etter at det blei stifta i 2015. Det er sju oppdrettsselskap med på eigarsida med 10 % kvar. Dette er "små" selskap med ein omsetnad frå eit par hundre millionar i året til opp mot ein halv milliard. Sætrevik hadde lite negativt å seia; dei har lukkast godt så langt. Omsetnaden i fjor var på over 14 millionar, og resultat neste halvparten av dette. Lønnsemda har såleis vore svært god, og i år doblar dei produksjonen.



Denne vesle krabaten er sett til verda for å hjelpa laksen i merdane med luseplaga. Foto: Kjetil Rydland.

Så langt har dei vore "heldige" og hatt sjukdomsfri fisk. På klekkeriet blandar dei mjølke og rogn, og etter 6-9 månader leverer dei rognkjeksen til oppdrettarane. Dei sju lokale eigarane er sjølvsagt prioriterte kundar, men dei har og levert til andre. Når dei leverer rognkjeksen, er han 28–30 gram, men hoa kan bli opp til 7 kilo når ho er tre-fire år. Rognkjeksen kan brukast lenge i anlegget, og det er viktig å ta vare på han. Dette er ein fisk som ikkje er særleg aktuell som matfisk i Norge, men dei arbeider med å skapa ein marknad i Austen.

Samarbeidet med Fitjar kommune har vore godt. Dei var heldige då dei fekk kjøpa ein ferdig regulert tomt av Fitjar Kraftlag. Dette var ei tomt dei hadde planlagt å ta imot vindmøllene på, men av ymse grunnar måtte dei planane endrast, og tomta var til sals. Bedrifta har sju fast tilsette, men til saman er dei vel 20 arbeidstakarar. Dei har ikkje hatt sjukdom, men så er dei nøye på å stella fisken godt. Dei har veterinær inne med to-tre vekers mellomrom.

All produksjon skjer på land, men dei hentar sjøvatn på 60 meters djup og reinsar det. Sætrevik fortel at det går 60 000 liter vatn i timen! Han er trygg på at dette er ei næring med framtid. Lakselusa tilpassar seg, og næringa bruker må bruka mindre medisin. Derfor reknar Sætrevik med at etterspørselen etter rognkjeks vil auka. Då Vest Aqua Base starta opp, var det berre 14 slike anlegg i Noreg, og ingen i Hordaland. I dag har det kome liknande anlegg i Os og Austevoll.



I går kom "Møkstranissen" for å henta ti kar med rognkjeks som skal på jobb i merdane til Langøylaks. Dette austevollsfirmaet er éin av dei ti medeigarane i Vest Aqua Base. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar Mekaniske Verksted – møte med Hugo M. Strand

Hugo Strand er leiar for ei bedrift med 80 fast tilsette som omset for ein halv milliard i året, noko som gir store ringverknader i området. Såleis er han ein mann å lytta til for ein tilreisande politikar.



Verftsdirektøren på Sveiseneset opplever ikkje at bedrifta hans ligg i "distriktet". Bedrifta hans ligg midt i smørauga, meiner han, nær både kundane og kompetansemiljøa som han er avhengig av. – Me ligg veldig sentralt i forhold til havbruksnæringa, seier han. Og legg til at samferdelstilbodet ikkje er avgjerande for FMV si verksemd. – Me ligg uansett nær E39, legg han til.

Men han klarer ikkje å skjula at han synest Austlandet stikk av med for stor del av samferdselsinvesteringane. Inter City-satsinga i Oslo-området har teke altfor mykje pengar, meiner Strand, slik at dei som bur i Kongsberg og Hamar kan jobba i Oslo!







Hugo M. Strand på Sveiseneset tok vel imot politikaren. Foto: Kjetil Rydland.



Hugo seier han har sansen for eit av slagorda til Senterpartiet: – Ta heile Norge i bruk! Han er oppteken av at det må bu folk der han driv næring. Får han ikkje tak i folk, kan han ikkje driva verksemda si.



Elles nytta den frittalande verftsdirektøren høvet til å minna om at han meiner Oslo har fått nok av statlege arbeidsplassar, og sjølv under Solberg-regjeringa har dette talet auka. – Alle utanfor ring 3 i Oslo har ein jobb å gjera! meinte han.



Hugo Strand er mest av alt oppteken av ordningar som lettar nyinvestering i infrastruktur, det er ikkje alltid lett å få det finansiert i bankane. Me har gjort store investeringar - og har klart dette sjølve. Om 4–6 veker blir anlegget på Sveiseneset skikkeleg rasjonelt, det har høveleg storleik til å produsera for havbruksnæringa slik det er no. No står oppdrag til fiske og havbruk for 75–80 % av omsetnaden til Fitjar Mekaniske Verksted.

– Me har utvilkla fleire bein å stå på, seier Hugo, for såg tidleg at havbruk kjem til å bli større. Skipsdesignarar og skipsverft må hjelpa næringa med å finna gode tekniske løysingar. Det var flaks for industrien langs kysten at havbruksnæringa var i framgang då oljeprisen raste. – Elles hadde det nok ikkje vore mange som hadde kjøpt kjøtt og bær, smilte Hugo. Saman med Heimli Ship Design har FMV laga design for å byggja sjølv, ikkje for å selja design.

Mest av alt er verftsdirektøren oppteken av gode ordningar for å kunna investera i eigne anlegg. Det vil bli behov for mer automatisering og større innandørs produksjonsareal. Han minner om at me har muligheter til å byggja heime i Noreg, men det må sjølvsagt vera ein reell konkurranse!

Hogste egg – møte med Fitjar Bondelag og Bygdekvinnelaget

På Hogste hadde representantar frå Bygdekvinnelaget laga til lokalmat av beste merke, saman med husvert og eggprodusent Lillian Hovstad. Laksen kom frå Bømlo, men var røykt og stelt i Vik.



Lillian Hovstad og Lilli-Ann Drønen hadde mykje god lokal mat å by den tilreisande senterpartipolitikaren. Foto: Kjetil Rydland.

På Hogste møtte den tidlegare leiaren i Norges Bondelag på mange måtar sine eigne, og representantar for bondenæringa nytta høvet til å ta opp vanskelege tema. Utleige og handel med mjølkekvotar fører tydelegvis til fleire tankekors. 15 % av mjølkeprisen går ut av næringa, mente Lillian Hovstad om. Du kan leva av å leiga kvoten staden for å produsera mjølk!





Eit annan ankepunkt frå Liilian Hovstad var at jordbruksoppgjeret godtar nedgang i inntekt for enkelte bønder. Dei siste åra har 80 % av bøndene tapt pengar, medan 20 % har tent. Andre vanskeleg tema som blei tekne opp var avløysartilskot, auka arealprisar og kjedene si makt. Som kjent måtte Hogste egg slutt å levera egg til Rema 1000 då dei slutta å ta inn egg frå burhøns.



Tore Sigurd Fitjar i Fitjar Bondelag hadde mykje å snakka med den tilegare leiaren i Norges Bondelag om. Foto: Kjetil Rydland.