Tøft møte med 1. divisjon

Spelarane skjerpar seg i pausen og klarer nesten å snu kampen i andre omgang. Foto: Kjetil Rydland.

Gutelaget til Fitjar fekk eit tøft møte med den øvste divisjonen for 16-åringar og tapte heimekampen mot Nordhordland 1 onsdag kveld.

Etter å ha vunne puljen sin i vårsesongen rykte det unge 16-årslaget til Fitjar opp til 1. divisjon føre haustsesongen. Og onsdag kveld var "sannhetens øyeblikk" komme for dei brave fotballgutane våre, då Nordhordland 1 møtte til førstedivisjonkamp på kunstgraset.



Det lyser innsats av Mats Olsen Vik. Foto: Kjetil Rydland.

Gjestene brukte berre eit par minutt på å ta leiinga, og etter vel 10 minutt stod det 2-0 til Nordhordland. Det såg ut til at gutane våre ikkje var heilt budde på nivået, og dei raudkledde gjestene viste seg som eit jamt godt lag. På slutten av første omgang fekk dei straffespark, etter at Fitjar-spelaren gjekk inn i ryggen på gjesteangriparen. Straffesparket var av den profesjonelle sorten, og Nordhordland såg ut til å ha avgjort kampen med 3-0, som blei pauseresultatet.



Nabeel klarte seg godt mot gode motstandarar, og scora eitt måt. Foto: Kjetil Rydland.

Om første omgang blei dominert av gjestene, snudde det litt i andre omgang. Fleire av Fitjar-spelarane såg ut til å ha vent seg til nivået, og dei kom etter kvart til fleire store sjansar. I løpet av vel eitt minutt midt i omgangen scora dei to gonger. Og det var ikkje tilfeldig kven som scora måla. Det første kom ved Leander Reigstad, som gjorde alt sjølv inne i feltet før han la ballen kontrollert til side for keeper og i mål. Spesielt etter pausen var Leander suveren, og blant dei beste på banen. Det andre målet kom ved Nabeel Mese, ein annan mann som neppe vil ha problem med nivået i 1. divisjon. Han skleid fint gjennom forsvaret til Nordhordland og scora frå kort hald etter å ha runda keeper.

Ei stund stod kampen og vippa, Fitjar-gutane var skikkeleg på hogget, og hadde fleire sjansar til å utlikna. Men etter kvar tok Nordhordand litt meir over, og punkterte kampen med 4-2. Ikkje heilt ufortent. Ved dette høvet var Fitjar-forsvaret heilt utspelt. Men jamt over kom dei bra får kampen, mot eit jamt og sterkt gjestelag. Målscorarane Nabeel og Leander markerte seg mest positivt på Fitjar. Medan enkelte andre truleg treng litt meir tid på å bli vane med at dei har mindre tid og plass å "områ seg" på dette nivået. Men alt i alt kom laget bra den første kampen sin i 1. divisjon.



Midtstoppar Jakob Rolfsnes kom bra frå kampen. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar sitt lag: Johannes Sandvik, Jonas Maraas Moldskred, Markus Gerhardsen, Jakob Rolfsnes, Øyvind Fluge Rydland, Leander Wilhelmsen Reigstad, Kristian Træet, Jone Nysæther, Nabeel Mese, Mats Olsen Vik, Daniel Skarpnes, Nikolai Ahrens Halleråker.