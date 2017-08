Lærarane Nina, Simba og Ole Andreas. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjar kulturskule driv ikkje berre med opplæring på musikkinstrument. Dei satsar no meir enn før på visuelle kunstformer som teikning, måling, dans og drama. Fag som og har fått nye lærarar.

Nina Aarbø Olsen går inn som lærar i biletkunst, teikning og måling. Kanskje vert det jobba litt med skulptur og.

– Det er ikkje noko minimumskrav til kva elevane må kunne på førehand. Eg vil ta utgangspunkt i der dei er, og jobba saman me deit ut ifrå det. Her har vi og i større grad enn i vanlege kunst- og handverkstimar på skulen høve til å bygge opp noko over lang tid, ut ifrå elevane sine interesser. Me har jo ikkje noko fast pensum me skal igjennom, smiler Nina som synest det er svært spennande å starte i ei slik stilling. – Eg har tenkt at ei slik stilling kunne eg tenkt å gå inn i, og no blir det jo slik, smiler ho.

Til danseundervisninga har dei henta Simbarashe Norman Fulukia (men kall meg Simba, seier han). Han bur på Bømlo, og er ingen kven som helst innan dans.

Han har seks års utdanning innan profesjonell dans (tre år i Zimbabwe og tre år i Norge). Vidare har han dansa i den svært kjende gruppa Carte Blance i fem år, og han har grunnlagt og er leiar for «Afro Art festival» som har vore arrangert i Bergen i fire år. (Sjå baafest.org). Filosofien hans er at alle kan danse, for dans er å røre på seg, og det gjer me jo alle, og funksjonshemma menneske, smiler han. Han er og oppteken av det afrikanske ubuntu som han oversett med «Eg er fordi du er» som på mange måtar seier at livet får god meining gjennom det ein gjer for andre. Eit prinsipp Nelsom Mandela og levde etter. No vonar han å vera noko for elevar på Fitjar ved å undervise i kreativ dans. – Ei framføring vil det og bli, får me vita

Ole Andreas Westerheim er vel kjent i Fitjar. Tidlegare har han undervist i song. No vil han og undervise i drama. Det vil og enda opp i ymse framføringar. Mellom anna på julekonsertane, får me vite.

Kulturskulerektor Håvard Kroka seier at dei har 130 elevplassar i Fitjar Kulturskule, og at han ser lyst på livet. Men det er framleis plass.

– Så det er berre å ta kontakt. Om søknadsfristen er over, tek me likevel inn folk etter kvart, der det er plass. I alle fall fram til 1. oktober.

Ikkje minst ønskjer eg meg fleire elevar i dei overnemnde faga. Til våren skal me jo til med ei ny storoppsetjing, seier han.

Påmelding kan skje til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. eller ved å ringja 908 75 594.

I tillegg tll dei overnemnde faga gir Fitjar kulturskule og undervisning i piano, blåseinstrument (relatert til Fitjar Skulekorps), gitar, slagverk, song og fiolin.

Rektor Håvard. Foto: Håkon C. Hartvedt