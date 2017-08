Fitjarjenter i eliteturnering på Hamar

Mia Volden, Linnea Vestbøstad og Tori Vestbøstad vel heime frå eliteturnering på Hamar. Foto: Kjetil Rydland.

Tre jenter frå Fitjar var med på Team Sunnhordland sitt lag som gjorde det godt i 13-årsklassen under fotballcupen på Hamar denne helga.

Fredag føremiddag reise eit samla J13-lag frå Sunnhordland til Hamar for å spele elitecup. Me på turen var dei tre Fitjar-jentene Tori Vestbøstad, Mia Volden og Linnea Vestbøstad. Sistnemnde har fylt 13 år medan dei to andre fyller seinare i år, men alle tre spelar på 14-årslaget til Fitjar til vanleg.

På Hamar spelte dei saman med jenter frå klubbane Moster, Stord og Solid. Trenarar var Atle Heggøy, Bjarte Litlabø og Jan Erik Stenberg frå Stord, Øyvind Skåla frå Solid, og initiativtakar Jørn Grindheim frå Moster.



13-årslaget Team Sunnhordland jublar for siger i B-sluttspeet på Hamar. Foto: Privat.





Laurdag møtte Team Sunnhordland sterke motstandarar i tre gruppespelkampar. Først blei det 4-0-siger over Kongsvinger, før det blei knipne tap for Røa og Fagernes. Dermed blei det B-sluttspel på dei djerve jentene frå Sunnhordland. Men sluttspelet hadde slett ikkje noko B-preg; her var det berre gode lag med.

I kvartfinalen mot Stange viste jentene mykje fint spel, og vann lett 4-0. Dermed var dei klare for semifinale mot sterke Abildsø. Her laga kvar sin omgang, og det ebba ut med 1-1, og finalisten måtte kårast på straffespark. Blant Sunnhordlands-jentene som scora på sine straffespark var Linnea Vestbøstad. Før turen hadde kome til dei andre Fitjar-jentene, var kampen avgjort. Sunhordlandskeeper Auroar redda den sjette straffa, og lagvenninnen hennar kunne jubla.

Dermed var dei klare for B-finalen mot Oslo-klubben Skeid. Her vert det aldri noko spenning, til det var Sunnhordlands-jentene for gode. Dei stoppa ikkje før dei hadde putta seks baller bak keeperen til Skeid, som var banens beste spelar. Det seier alt om kor overlegne Sunnhordlands-jentene var i B-finalen. Ei flott prestajon av jentene, som berre hadde førebudd seg rundt fem timar i lag før avreise.

Og ekstra gledeleg er det for oss at me har jenter som klarer seg så godt på dette nivået. Trenar for laget deira på Fitjar er Camilla Volden; hjelpetrenar er Martin Nysæther og Britt Lise O. Volden er oppmann.

Turen til Hamar gjekk over Hardangervidda i privatbilar, og returen over Haukeli. Jentene let vel over transporten, og etter å ha blitt henta på Føyno av oppmann Britt Lise O. Volden måndag morgon klokka 03.30 kom dei seg på skulen i går, alle tre. Me gratulerer med flott innsats.



Mia Volden og Linnea Vestbøstad med den store pokalen for siger i B-sluttspelet på Hamar. Foto: Privat.