Framleis bandtvang i Fitjar

Arkivfoto Fitjarposten/KR

Det er framleis bandtvang i beiteområde i Fitjar kommune, også etter 20. august.

Eit innslag på TV 2 søndag kveld, der det gjekk fram at ulike kommunar har ulike reglar for bandtvang etter 20. august, gjorde at det sneik seg inn ein snev av tvil: – Korleis er det eigentleg med bandtvang i Fitjar nett no?

Ein kjapp telefon til ordførar Wenche Tislevoll og søk på nettsida til Fitjar kommune fjerna det som måtte vera av tvil.





Fitjar kommune har gjennom lokal forskrift bandtvang i område der husdyr har rett til å beita og faktisk beitar fram til 15. oktober. Det er generell bandtvang i Norge mellom 1. april og 20. august. Gjennom ei lokal forskrift til hundelova har Fitjar kommune utvida tidsrommet for bandtvang.

Ut over normal bandtvangstid, 1. april – 20. august, skal hundar haldast i band eller forsvarleg innestengt på følgjande stadar:

1) I tilknyting til bustad- og handleområde.

2) På gravplassar, på og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett og sport.

3) I område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar 21. august – 15. oktober.

4) I følgjande tur- og rekreasjonsområde:

a) Rossneset

b) Breiavikjo