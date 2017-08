Foto: Paal-André Schwital

Vår kokke-verdsmeister, Geir Skeie, er på marknaden med ny kokebok.

Boka som har fptt tittelen «Grøntboka» er ein oppfølgjar av suksessen Sausboka, bygt opp etter same enkle og pedagogiske konsept.

– Eg har fått mange tilbakemeldingar på at folk brukar Sausboka veldig mykje, og at ho faktisk fungerer som eit viktig oppslagsverk. Det er sjølvsagt målet med Grøntboka og, seier Geir i ei pressemelding, og fortset: – Eg var litt ferdig med gourmetmat etter at eg vann Bocuse d´Or i 2009. Sidan det har målet mitt vore å hjelpa folk til å lage enkel og god mat til kvardags.

Større variasjon

Geir Skeie peikar vidare på at det har skjedd mykje med utvalet av grønsaker i norske daglegvarebutikkar.

– No kan vi kjøpa all slags grønsaker året rundt. Men det er noko med nordmenn og grønsaker, dei er vane med potet og saus, og om dei et grønsaker blir det gjerne kokt gulrot eller brokkoli. Eg ønskjer å hjelpe mannen i gata til å få litt meir variasjon, utan at det skal bli for vanskeleg, seier han.

Kva passar til kva?

I Grøntboka viser Geir ftil dømes korleis du kan få brokkoli til å smaka mykje betre. Han tek utgangspunkt i grønsaker som er tilgjengelege i vanlege dagligvarebutikker, og han har prøvd å gjera oppskriftene så enkle som muleg. Boka er inndelt i de same kategoriane som Sausboka, slik at du enkelt kan slå opp i kva slags tilbehør som passar til ulike typar kjøtt, fisk og fugl. I tillegg er det ein eigen dessertdel med frukt og bær.

Nyttige grunnteknikkar

Du får ein nyttig innføring i grunnteknikkane – som baking, damping og forvelling av grønsakene. Boka har også ein egen råvareguide som viser når de ulike grønnsakene er i sesong, pluss Geir sine tips om korleis du brukar dei.

Mange av tilbehøra i Grøntboka fungerer som eigne rettar i seg sjølv.

Gamle favoritter på nye måtar

– Boka fungerer både for nybegyrjarar og for vidarekomne. Ho kan vere ein god hjelp til å laga gamle favorittrettar på nye måtar. Det er lett å gå i de samme spora på kjøkenet, å laga den samme middagen kvar gong. Eg vonar denne boka blir ein god inspirasjon, seier Geir Skeie, til slutt.

Grøntboka er hyllevare hos alle norske bokhandelkjedar, og du kan kjøpe ho direkte på nett: geirskeie.no. ISBN 978-82-998105-8-6.