På sporet etter Tveitakvedno

Denne stokken er den mest handfaste som er att av den gamle Tveitakvedno, seier Kristen Aarbø. Foto: Kjetil Rydland.

Den første Tveitakvedno er det ikkje mykje att av, men me har sett etter dei siste restane saman med Kristen Aarbø.

Det er allment kjent at gardane på Tveita hadde kvern i Tveitaelva, men dette er ikkje er den einaste kverna tveitamannen har hatt. Me har gode munnlege kjelder om den eldste kverna, som er omtala i Fitjar bygdesoga (Aaland 1933), og ønskjer å dela opplysningane før dei går i gløymeboka.

I matrikkelverket frå 1667 står det at Tveita hadde "temelig Ager, Ringe eng. Med quernbech och setter march, med lidet shougety." I 1723 står det at garden "hadde daa ei flaumkvern". Det er all grunn til å tru at det er restane etter den første kverna i bekken me har sett på saman med Kristen Aarbø. Skildringa ovanfor høver godt med denne bekken, og ikkje med Tveitaelvo, der alle veit at det har stått ei kvern. Noko som òg bygdeboka bekreftar: "Garden åtte helvta i Tveitaelva. Her hadde dei kvern i gammal tid."



Her i Tveitaelvo la dei eit slok og leidde vatnet i ein bekk ned over Dalshaugane til Tveitkvedno, seier Kristen Aarbø. Foto: Kjetil Rydland.

Det er Kristen Aarbø (f. 1931) som fortel det han har høyrt av Ole M. Tufteland (1917-1990), som åtte garden som ligg lengst sør på Tveita. Ole "Søtveit" på si side hadde opplysningane frå fosterfar sin, Hans Levåg, som var eigar av garden frå 1908 til han døydde i 1949. Ole var son til Hans Levåg si søster, Britha Rolland, og overtok garden då Hans døydde.



Ole Tufteland t.v. i militæret saman med to sambygdingar. Biletet er truleg teke på Slettebakken under nøytralitetsvakt i 1939. Foto: Privat.

Den gamle kverna skal ha lege der bekken under vegen i Grovene kastar seg utfor brotet og ned i Tveitadalen. Det er denne bekken som renn ut i Fenavatnet, like nord for utløpet av Tveitaelvo. Det er ikkje så mykje att av kverna, nokre steinar kan ha vore grunnmuren i si tid. Men ovanfor fossen ligg det framleis ein stokk over bekken, der sloket hadde sitt utløp, før det må ha gått i stup ned fossen.



Omtrent her må den gamle Tveitakvedno ha stått. Foto: Kjetil Rydland.

Bekken som dreiv denne kverna var i minste laget, men Kristen Aarbø har fått fortalt at dei henta meir vatn frå Tveitaelva, i den store fossen ovanfor Dalshaugane. Etter at me hadde gjort eit mislukka forsøk på å finna ut korleis dette hadde blitt gjort, fekk me Kristen Aarbø med på ein ekskursjon i området. Staden der dei tok vatn frå Tveitaelva, viste seg uventa lett å finna med ein kjentmann på laget.

Midt i fossen ligg det til rette for å leggja eit slok ("kvernrenne") slik at vatnet hamnar i eit bekkefar som går nordvest frå elva. Litt spanande var det å følgja bekkefaret for å sjå om det verkeleg gjekk rette vegen. Ein augenblink var sjølv Kristen i tvil: – Går bekkjen tilbake til Tveitaelvo, blir dette ein fiasko! utbraut han medan me bana oss veg gjennom gras, buskar og kratt.



Heldigvis for prosjektet vårt gjekk ikkje bekken ned att i Tveitelvo. Foto: Kjetil Rydland.

Heldigvis gjekk bekken "rette vegen", viste det seg. Rett nok er det slik no at ein del av vatnet renn sørover på Dalshaugane og ned i Tveitaelvo. Men med eit par små grep, som lett kunne gjerast med dei reiskapane ein hadde for 300 år sidan, kan ein leia vatnet nordover, slik at det hamnar i Grovene og vidare til den gamle kverna. Det er såleis ingen tvil om at dei kunne få tak i nok vatn på denne måten til å driva den første Tveitakvedno.



Kristen Aarbø t.h. forklarer korleis dei må ha henta vatn i fossen. Foto: Kjetil Rydland.