Travel friidrettshelg

Anna Sandvik Bø på toppen av sigerspallen på Fana Stadion i går. Foto: Privat.

Fleire av dei ivrigaste friidrettsungdommane våre har hatt ei travel helg, og levert gode prestasjonar både i Sunnhordlandsmeisterskapet på Bremnes laurdag, og under Gneistspelen på Fana Stadion i går.

Under Sunnhordlandsmeistereskapet laurdag vann Anna Sandvik Bø ein jamn duell mot Anna Solheim (Bremnes) i lengde og sette pers med 4,21 i sistehoppet. På 60 meter fekk vår Anna ein "rykkestart" rett før skotet kom, så der var løpet tapt alt i starten. Ho kom inn til 3.-plass etter ei bra avslutning. Johannes Sandvik Bø (11) var best av gutane i sin klasse på 60 meter og i lengde. Lengderesultatet vart 3,53.

Bård Inge Bø vann lengde med 5,46 føre Thomas Vedøy (5,18) og Oddvar Horde (5,16). Nivået var jamt altså, men ikkje så veldig høgt. Utanfor konkurranse hoppa den 17 år gamle haugesundaren Pavel Kucai 6,18 meter.

Under Gneistspelen i går fekk fekk Anna Sandvik Bø (13) endeleg til eit bra løp på favorittdistansen sin, 60 meter hekk. 10,88 og årsbeste i kretsen gav ein klar siger på Fana Stadion. 30,88 på 200 meter heldt til ein 6.-plass. I lengde kom ho ikkje heilt opp mot 4,21-hoppet frå Bremnes på laurdag. 3,89 gav ein åttandeplass denne søndagen.

Marius Pedersen (10) viser framleis fin sprint. På 60 meter suste han inn til 3.-plass med tida 9,68. Same plassering fekk han på 600 meter med tida 2.10,56. I tillegg hoppa han 3,36 i lengde. Alle dei tre resultata hans er rett bak persane hans.

Johannes Sandvik Bø (11) avgjorde for andre helg på rad ein tett duell på 60 meter hekk til sin fordel. Som under Stordleikane kriga han seg inn på pallen med to hundredelars margin. Tida 11,89 gav nok ein fin 3.-plass.