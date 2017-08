Dobbelt til Fitjar i Stord rundt!

Biletet avslører kven som er mest fornøgd ... Torleif Solli smiler lurt, medan Stein Helge Simonsen er litt meir avmålt. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjarbuen Torleif Solli viste seg suveren i spurten, og vann årets Stord rundt klart framfor sambygdingen Stein Helge Simonsen.

Torleif Solli og Stein Helge Simonsen sikra klubben sin, Stord Sykleklubb – og Fitjar – ein suveren dobbeltsiger i årets Stord rundt. Det viste seg altså at Torleif Solli ikkje var sett så mykje tilbake som han kunne frykta av sjukdommen i det siste.



Dei to fitjarbuane fremst idet spurten nærmar seg. Foto: Kjetil Rydland.





Då det drog seg til mot spurt i gråvêret på Stord, rett framfor rundkøyringa ved Prestagardsskogen, låg dei to fitjarbuane i teten. Torleif takka sambygdingen sin for eit godt opptrekk, og var heilt utilnærmeleg i spurten.



Stein Helge Simonsen på si side hadde ingen problem med å forsvara andreplassn, sjølv om han fekk same tid som nummer 3, 4, 5, 6 og 7 på lista. Han vedgår at han er litt skuffa, men unner sjølvsagt Torleif sigeren. Stein Helge fortel til Fitjarposten at det blei eit lureløp heilt frå Sandvikvåg og inn til mål.



– Då Torleif var med heilt til spurten nærma seg, visste eg korleis det ville gå, seier han.



Torleif Solli passerer målstreken i suveren stil. Foto: Kjetil Rydland.



Den suverene vinnaren er framleis usikker på forma: – Det er ikkje sikkert eg reiser til VM, sier han mellom hostebyene etter målpassering. Som kjent er Torleif Solli kvalifisert til VM for veteranar, som går av stabelen 24.–27. august i Albi i Sør-Frankrike.



På resultatlistene frå årets Stord rundt finn me fleire spreke fitjarbuar i dei ulike klassane. Sjå nettsida eqtiming.no.



Dei beste har gått over mål, men fleire kjensfolk er i kjømda ... Foto: Kjetil Rydland.