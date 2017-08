Ny A-finale for Anders i crosskart

Ny pokal som bevis på at Anders Halleråker Strand igjen har hevda seg blant dei beste i crosskart. Foto: Privat.

Under dagens NM-runde i crosskart køyrde Anders Halleråker Strand inn til ein flott 5.-plass i den største klassen og viste at han er i ferd med å etablera seg i toppen.

Dagens NM-runde gjekk av stabelen på Smådølbanen i Numedal, og arrangør var NMK Nore og Uvdal.

Vår mann i crosskartsirkuset greidde ikkje å gjenta suksessen frå førre NM-runde, då han hamna på sigerspallen. Men ein 5.-plass i den største klassen er sterkt, og både teamet i Strand Motorsport og Anders sjølv er godt fornøgde med dagens innsats.

A-finale i dette selskapet er ein svært god prestasjon. I dei innleiande heata i dag blei det to tredjeplassar og ein andreplass på Anders. Det heldt til første spor i B-finalen, der han blei nummer to. Dermed blei det siste spor i A-finalen, og han greidde igjen å køyra seg opp nokre plassar. Det var litt for langt opp til pallen, men femteplass er eit nytt bevis på at Anders høyrer til i toppen i den største crosskartklassen, på 650 ccm.

Igjen viste Even Heggelund seg som den aller kvassaste i A-finalen. – Han er heilt ekstrem, han, seier Anders til Fitjarposten.

Resultatlista over dei fem beste blei slik:



1. Even Heggelund, NMK Valdres

2. Harald Engerud, NMK Nore og Uvdal

3. Pål Rye Smørsteen, NMK Tønsberg

4. Kristoffer Lilleby, NMK Tønsberg

5. Anders Halleråker Strand, NMK Vikedal