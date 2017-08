Finpussar forma føre Stord rundt

Stein Helge Simonsen blant favorittane føre morgondagens Stord rundt. Foto: Kjetil Rydland.

I morgon er det Stord rundt, og om lag 100 syklistar i den skarpaste klassen kjempar sigeren i det prestisjetunge rittet.

– Eg syklar for å vinna, seier Stein Helge Sinonsen føre morgondagens Stord rundt.

Men han legg til at det er mange andre gode syklistar med, og fleire som har lyst til å vinna. Han er den einaste frå Fitjar som startar i den skarpaste klassen i morgon, dersom ikkje Torleif Solli bestemmer seg for å vera med. Påmeldingsfristen har ikkje gått ut enno.

Då me snakka med Torleif laurdag føremiddag, hadde han ikkje heilt bestemt seg, for han har vore plaga med sjukdom i det siste. Truleg stiller han opp, men han er usikker på forma.

Turklassen er det skarpaste klassen, og her startar dei beste lokale syklistane, i tillegg til ein del tilreisande, blant anna frå Bergens-kanten. I trimklassen er det ikkje tidtaking, men her er det og mange gode syklistar. I tillegg er det ein klasse for offroad, hybrid og elsyklar, fortel Stein Helge.

Startskotet for turklassen går klokka 09.50 i morgon, og dermed vil dei vera på Fitjar midt i kyrkjetida. Ein gong mellom klokka 10.30 og 10.45 vil tetgruppa passera Fitjar sentrum, og vonleg er Stein Helge i fremste rekkje.



Vonleg får me sjå Stein Helge Simonsen slik i morgon føremiddag, og aller helst i litt finare vêr. Foto: Kjetil Rydland.

Kor tid dei kjem hit, er avhengig av fleire forhold, seier Stein Helge. Blant anna kjem det an på om det er nokon i feltet som bestemmer seg for å dra til for fullt. Elles har det mykje å seia om dei får motvind i Nuen, legg han til.

Uansett satsar Stein Helge alt på å vera heilt i fremste rekkje fram til mål, som er i rundkøyringa på Tyse. Hit blei start og mål flytta frå «Samhald» i 2015 for å gjera trafikkavviklinga lettare.

Ein gong før klokka i 12 i morgon får me vita om Stein Helge endeleg klarer å gå heilt til topps i Stord rundt, eit ritt han aldri har vunne.