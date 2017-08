Fitjar vann 6-2 over Halsnøy

Jan Åge Tislevoll scora to mål mot Halsnøy, sjølv om han blir avvinka for offside etter denne flotte headinga. Foto: Kjetil Rydland.

Kampen mot Halsnøy enda i målfest, etter ein litt forsiktig førsteomgang frå begge lag.

Halsnøy gjekk overraskande forsiktig ut på det glatte fitjargraset fredag kveld, og let Fitjar dominera banespelet. Likevel klarte ikkje Fitjar å spela seg til ein einaste målsjanse i løpet av dei første 40 minutta av kampen, medan Halsnøy kom til to-tre farlege tilbod utan å lykkast heilt.



Torbjørn Korsvik vinn duellen mot Halsnøy-keeper Magnus Eide, og ballen går i mål. Foto: Kjetil Rydland.

I løpet av dei siste fem minutta av omgangen sette Fitjar ballen i Halsnøy-nettet tre gonger. Første nettkjenninga blei korrekt annullert for offside, etter at Jan Åge Tislevoll hadde stupt fram og sett ballen i mål på nydeleg vis. Men no hadde Fitjar plutseleg fått tru på det. Minuttet etter var Torbjørn Korsvik litt for sterk i kroppen og vann ein duell mot Halsnøy-keeperen Magnus Eide, som måtte sjå ballen gå i mål. Og rett før pause kunne Mats Vestvik leggja på til 2-0 på eit skot frå kort hald, etter innlegg frå Markus H. Tislevoll.



Markus H. Tislevoll har stabilisert seg på eit godt nivå som sentral midtbanespelar, og hadde målgivande pasning mot Halsnøy. Foto: Kjetil Rydland.

Dermed fekk Fitjar ei litt heldig 2-0 leiing med seg inn i garderoben, etter ein litt forsiktig omgang på det glatte føret. Men andre omgang skulle utvikla seg heilt annleis, med mange store sjansar til begge lag. Andreomgangen var ikkje for vel komen i gang før Jan Åge Tislevoll la på til 3-0. På vaklevorne bein sleit han med å fta imot det lange framspelet på femmeteren til Halsnøy, men etter kvart fekk Jan Åge kontroll over ballen og skaut hardt og velplassert i mål.

Sekundar etter låg ballen i Fitjar-målet, men dommarassistenten vinka med flagget. Frå då av opna kampen seg, og fleire lag kom til mange store sjansar. Etter vel eit kvarters spel fekk Fitjar frispark rett utanfor 16-meteren. Øyvind Fykse Lie var kjapp og tok frisparket medan Halsnøy-spelarane diskuterte korleis dei skulle stilla opp muren. Ballen gjekk midt i det vidopne målet, medan keeper stod ved eine stolpen. Til store protestar frå Halsnøy godkjende dommar Karl Inge Nymark målet.

Me som trudde at kampen var avgjort på 4-0 heldt på å setja jubelen i halsen litt seinare. I løpet av knappe fem minutt midt i omgangen reduserte Halsnøy to gonger, først ved Martin Lygre og så ved Svein Helge Hølland. Ei stund stod kampen og vippa. Endeleg såg med litt av temperamentet og innsatsviljen som Halsnøy er så kjent for, og det kunne lett blitt fleire scoringar på gjestene.

Men mot slutten scora Fitjar to fine mål til på kontringar, først ved Jan Åge Tislevoll, og så ved Mats Vestvik. Dermed fekk me to tomålsscorarar i kampen, og dei same to fekk òg dommar Karl Inge Nymark til å dra fram det gule kortet.

Alt i alt vann Fitjar ein fortent siger over eit Halsnøy-lag som viste seg uventa tamt. Varemerket deira har ofte vore stor innsats, aggressivitet og fart på ballen. Denne gongen la dei seg lågt frå start, og gav Fitjar-spelarane uventa god plass. Me trur Fitjar hadde fått større problem om Halsnøy hadde gått ut i hundre slik dei plar. Men kanskje har dei ikkje kvalitet i laget lenger?

På Fitjar var det ingen som utmerkte seg spesielt i dagens kamp. Me kunne likevel ikkje unngå å leggja merke til at veterankeeper Oddgeir Træet viser veldig godt igjen både på streken og i feltet til Fitjar. Og minst like gledeleg er det å sjå at dei unge spelarane Marius H. Storebø, Markus H. Tislevoll og Leander Reigstad står heile kampen på imponerande vis.

Med tre poeng i kveld kan trenar Kjell Træet gle seg over at laget hans går forbi Halsnøy på tabellen i 5. divisjon. Han ser for seg at Fitjar får bruk for alle dei poenga dei kan få i ein pulje der seks-sju lag kan bli innblanda i nedrykksstriden utover hausten.



Marius H. Storebø med målgivande pasning. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar–Halsnøy 6-2 (2-0)

Fitjar idrettspark

fredag 18 august kl. 18.30

seriekamp 5. divisjon avd. 01 Hordaland

publikum: 80



Mål: 1-0 Torbjørn Korsvik (40 min.), 2-0 Mats Vestvik (44 min.), 3-0 Jan Åge Tislevoll (46 min.), 4-0 Øyvind Fykse Lie (62 min.), 4-1 Martin Lygre (69 min.), 4-2 Svein Helge Hølland (73 min.), 5-2 Jan Åge Tislevoll (78 min.), 6-2 Mats Vestvik (84 min.)

Gult kort: Jan Åge Tislevoll (54) og Mats Vestvik (77), begge Fitjar.

Fitjar sitt lag mot Halsnøy: OddgeirTræet, Sander Tverborgvik, Nils Ingard Tislevoll, Torbjørn Korsvik, Helge Myrmel Træet, Markus Helland Tislevoll, Leander Reigstad, Øyvind Fykse Lie (Jonas Aleksandersen 83), Mats Vestvik, Marius Helland Storebø (Nabil Amir Makawi Zeynalabedien 80), Jan Åge Tislevoll.



Dommar: Karl Inge Nymark, Rubbestadnes IL