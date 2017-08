Opnar haustsesongen mot Halsnøy

Slik enda haustoppgjeret mot Halsnøy på Nyamyro for nøyaktig fire år sidan i dag. Fitjar jubla over å ha snudd kampen og fått overtaket på Halsnøy i ein sesong som enda med opprykk for Fitjar. Arkivfoto Fitjarposten Kjetil Rydland.

I morgon ettermiddag opnar haustsesongen med ein skikkeleg klassikar mot Halsnøy heime på Fitjar-graset.

Ved sida av Solid er det ingen klubbar som kan visa til ei så flott rekkje med høgdramatiske kampar mot Fitjar som nettopp morgondagens motstandar, Halsnøy. Haustsesongen opnar altså med brask og bram for Kjell Træet og hans hardt prøvde menn i Fitjar Idrettspark i morgon ettermiddag.

Fitjar har eit godt tak på Halsnøy

Sesongopninga i vår enda med uavgjort, eit resultat begge partar var rimeleg fornøgde med, om me skal dømma etter reaksjonane frå dei to trenarane Kjell Træet og Kjell Henning Berntsen. Men me kan ikkje koma bort fra at Halsnøy har mykje å hemna mot Fitjar, som knapt har tapt mot Halsnøy på mange år.

Så vidt me kan sjå i farten, kom siste tapet for Halsnøy i ein treningskamp i 2014, og året før stod Fitjar for årets ran på Nyamyro. Halsnøy dominerte stort, men Fitjar snudde kampen med to scoringar heilt på slutten. Og avgjorde med det langt på veg opprykksduellen mot Halsnøy og vann puljen sin i 5. divisjon.

Stort betre gjekk det ikkje for Halsnøy i fjor haust, då dei såg ut til å ha full kontroll, og leia kampen 2-0 til det var att mindre enn 20 minutt av kampen. Då vakna Fitjar til dåd, og takka vere to scoringar av Marius Storebø og ei av Kjell André Thorland kunne Fitjar innkassera tre heldige poeng.



Jan Åge Tislevoll kjempa forgjeves mot Halsnøy-kapteinen Fredrik Eide i halvannan omgang i fjorårets haustoppgjer, men kunne til slutt gle seg over ein heldig siger. Arkivfoto FP: Kjetil Rydland.

Tidenes opprykksdrama på Halsnøy

For dei som hugsar endå lenger tilbake enn til 2013, tar me med ein liten godbit frå opprykksdramaet i 1973. Kampen stod mellom Halsnøy og Huftar, som låg nesten likt an før siste kampen, som gjekk første helga i oktober. Litt forenkla sagt ville det laget som slo motstandaren sin med flest mål, rykkja opp til 4. divisjon.



Halsnøy møtte Fitjar heime på Nyamyro fulle av energi og opprykkshungar. I Fitjar-målet stod den beste fotballspelaren som nokon gong har vakse opp i Fitjar, Knut Helge Tveita, far til eliteseriespelaren Jon-Helge Tveita i Sarpsborg 08. Knut Helge spelte mange storkampar for Fitjar i si tid, og hadde sjølvsagt eit mykje høgare nivå inne.

I denne kampen mot Halsnøy redda han – som så ofte før – den eine 100 prosent-sjansen etter den andre framfor fortvila Halsnøy-spelarar. Han kunne likevel ikkje hindra Halsnøy i å vinna 5-1, etter at Roald M. Nilsen hadde scora for Fitjar. Men det var ikkje nok! Den gongen var det ikkje oppdatering på Facebook, men telefonlinja frå Austevoll var klar nok: Huftar og Halsnøy enda begge på 12 poeng og 18 plussmål. Huftar rykte opp på fleire scora mål!

Den gongen dusja begge laga saman, og me fekk rikeleg høve til å studera vonbrotne Halsnøy-spelarar. Det var ikkje berre vatn og sjampo som rann nedover kinna til dei fortvilte opprykksfavorittane, her lurte det seg nok fram ei og anna tåre òg.

Det høyrer med til soga at Huftar også denne gongen rykte ned etter éin sesong i 4. divisjon. Og året etter – i 1975 – klarte dei ikkje ein gong å slå Osterns IL i borteoppgjeret på Fitjar-grusen. Medan Fitjar på si side vann puljen sin i 5. divisjon og rykte opp til 4. divisjon for første gong.



Bak til venstre på dette lagbiletet frå 1977 står Knut Helge Tveita, i midten målscorar Roald M. Nilsen. Bortsett frå midrekkja var nok heile denne gjengen med på opprykksdramaet i 1973. Nummer tre frå venstre framme er toppscoraren i 1973, Geir Tore Søreide. Arkivfoto Fitjar Idrettslag.

Halsnøy blei eit storlag

Det høyrer òg med at dei vonbrotne Halsnøy-spelarane seinare viste seg gode nok for høgare divisjonar. Så bladet "Sunnhordland" fekk rett i sin analyse etter sesongen i 1973:



– Når det gjeld Halsnøy, så var laget innstilt på opprykk frå neste år. men i serieinnspurten miste laget uventa poeng og måtte sjå Huftar gå forbi seg på betre måkvote. Berre 1 mål skilde til slutt Halsnøy frå opprykk – og me trur laget hadde vore godt nok for 4. div.

Stamma i dette Halsnøy-laget var meir enn god nok for 4. divisjon. Kjell Inge Hansen og lagkameratane hans rykte opp to divisjonar, og tidleg på 1980-talet var dei ein periode det beste laget i Sunnhordland, og spela i den tids 3. divisjon.



Tabellen for "reine lag", dvs. utan resultat frå kampane mot B-lag. Tettare kunne det ikkje bli mellom opprykksrivalane Huftar og Halsnøy. Faksimile frå Bladet Sunnhordland.

Begge laga treng poeng i morgon



Me kan ikkje lova like mykje nerve i morgon når Fitjar møter Halsnøy på graset i Fitjar Idrettspark. Begge laga er langt unna oppryksstriden, men me kan heilt sikkert lova ein innsatsfylt og prestisjefylt kamp. Halsnøy ligg eitt poeng føre Fitjar på tabellen, og begge laga treng poenga for ikkje å hamna i nedrykksstriden. Blant dei seks-sju siste laga på tabellen kan det bli jamt utover hausten.

Trenar Kjell Træet har ikkje så mykje nytt å skilta med føre morgondagens kamp, men det kan sjå ut som om han satsar både på nytt og gamalt. Veteranane Oddgeir Træet og Øyvind Fykse Lie skal vera aktuelle; det same er ungdommane Nabeel, Markus Gerhardsen og Leander Reigstad.

Tabellen og terminlista finn du på sidene til Hordaland Fotballkrets.