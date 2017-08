Trude Strand og Elin Kvia Rydland kan feira at Duo Hårstudio har halde det gåande i 10 år. (Elin var ikkje til stades då biletet vart teke.) Foto: Håkon C. Hartvedt

I desse dagar er det 10 år sidan Duo Hårstudio overtok frisørsalongen etter Linda Frisør i Fitjar sentrum. Dei feira både med kake og eit tilbod som varer ut veka.

Jubileet var i forgårs, så kaka har nok fått bein å gå på. Men framleis kan du få del i tilbodet som fortel at du kan få 30 prosent rabatt på Davines-serien denne veka. (For dei uinnvidde kan me opplysa om at Davines-serien er ein serie med balsam-, shampo- og stylingprodukt.)

Tok mogelegheita

Det er ikkje kvar dag ein frisørsalong vert ledig i Fitjar, så då dei i 2007 fekk vita at Linda Heggøy skulle slutta, nytta Trude Strand og hennar medspelar Elin Kvia Rydland høvet til å slå til.

–Me jobba begge to hos Charisma på Stord den gongen, men me budde jo begge på Fitjar, så sjølv om me berre hadde jobba saman i 14 dagar, seier Trude. Elin var ikkje til stades i går då me var innom salongen, så Trude fortset:

– Så at me tok over handla mykje om mindre arbeidsveg, og såleis og kortare arbeidstid, og denne mogelegheita til å kunna byggja opp ein eigen salong, seier ho.

Det har dei to frisørane klar svært så godt. Duo går godt, og «åra har gått så fort at eg nesten ikkje kan tenkja meg at det alt har gått 10 år», smiler Trude.

Dei store forandringane innan faget har det heller ikkje vore dei siste 10 åra.

– Dei fleste kundane er nok kvinner, men me klypper ein god del menn og, heiter det til slutt.