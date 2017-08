Fitjarløpar på O-landsleir

Jens Øien Kloster, lovande o-løpar frå Fitjar. Foto: Rolf-Atle Rolfsnes.

I går kveld kom Jens Øien Kloster heim etter å ha delteke i Hovedløp og O-landsleir på Beitostølen, ei stormønstring som har gått over fem dagar.

Denne helga har over 400 orienteringsungdommar i alderen 14–16 år vore samla på Beitostølen for å delta i o-løp, artige aktivitetar og sosialt samvær med likesinna. Blant desse var den mest lovande o-løparen vår, Jens Øien Kloster. Han var den einaste frå Fitjar som deltok, og han har hatt det bra, seier han til Fitjarposten.



Kart, startnummer og krets t-skjorte for Hordaland. Foto: Jens Øien Kloster.

Frå Stord Orientering stilte ein løpar, Annie Myhre i klassen D16. Dei var saman med ein heil gjeng hordalandsløparar frå klubbane Bergens TF, Fana IL, IL Gneist, IL Gular, TIF Viking og Varegg Fleridrett. Under leiren har Jens budd saman med andre frå Hordaland i leilighet på Beitostølen.



Hordaland-kretsen på Beitostølen. Jens Øien Kloster på andre rad frå botnen heilt til venstre.

Jens deltok i to løp under O-landsleiren. Fredag gjekk sprinten over 2560 meter av stabelen med 95 startande i klassen hans. Vår mann hevda seg bra og kom inn som nummer 53 i det sterke beitet. Dagen etter var det langdistanse over 5350 meter. Her blei Jens nummer 56 av dei 91 som starta. Som resultata tilseier, er Jens om lag like god på begge distansar, nokon han og bekreftar sjølv.

Etter at dei vanlege o-løpa var ferdige, blei dei siste dagane brukte til meir varierte konkurransar, som dei kalla "The Ultimate challenge". Det var først downhill, løp i bratt unnabakke i skog, så bratt oppoverbakke, og til slutt køyrde dei olabilar i nedoverbakke. Jens er ikkje sikker på plasseringa, han hamna nok midt i køen, reknar han med.

Jens Øien er den i Fitjar som satsar mest på orientering, og han håpar å få sjansen til å reisa på O-landsleir igjen til neste år. Men han har ikkje tenkt å kvila lenge etter den aktive O-leiren på Beitostølen – allereie i ettermiddag er det løp i Fitjar-karusellen i Rossneset. Då er sjølvsagt den beste o-løparen vår på startstreken!