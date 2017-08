Napier på Bømlo der utflytta fitjarbu, Kjetil Tufteland, er dagleg leiar, har kontrahert ein ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted, med opsjon på endå ein.

Båten er 43 meter lang, 11 meter brei og har ein lastekapasitet på 300 tonn med en lastehastigheit på 80 tonn/timen. Båten vil ferdigstillast desember 2018. Det er tilrettelagt for at båten vil kunne laste kvar dag, om forholda blir lagt til rette for det. Båten skal kunne losse på dei fleste slakteri med berre ubetydelige ombyggingar. For å gjere det enklast mulig er båten utstyrt med eige reinseanlegg for blodvatn.

«Vi har valgt å kontrahere båten utan fast avtale», fortel Kjetil Tufteland i Napier «og vi har stor tru på at vi skal få kontrakt under byggetida. Vi har stor interesse for konseptet og trur at båten og vil klare seg svært godt i ein spotmarknad.»

Napier har ambisiøse planar for framtida.

– Vi trur på ei framtid med fleire båter, både i innland og utland. Difor ønskjer vi å spele på fleire strengar.

Først og fremst er det faste avtalar med eigne båtar, det kan og vere at oppdrettarane ønskjer å eige båtane sjølv. Då vil Napier stå for prosjektering, bygging og erfaringsoverføring av prosessbåtar etter kunden sine ønskje. Management-avtalar vil også tilbys for dei som ønskjer det, heiter det.