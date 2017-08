Foto: Adrian Digernes Særsten

Utstillinga til Adrian Digernes Særsten, med Kambodsja-motiv i Galleri Losjen, held fram også denne veka.

Særsten fortalde under opninga at han leita etter det vanlege, spesifikke då han var Kambodsja og fotograferte, og utstillinga gjev uttrykk for noko av det han fann.

Dei vidare opningstidene for utstillinga er:

Denne veka:

Måndag–fredag 17–19

Laurdag 13–15

Søndag 13–15

Utstillinga stør Alma T som er med på å gje born i Kambodsja skulegang. Men dei stør og familiar med midlar til husleige og mat når det er naudsynt. Akkurat no hjelper dei 60 born, 60 jenter og fire gutar.

I Galleri Losjen er det og til sals varer som desse borna har laga. Inntektene av dette går uavkorta til prosjektet.

– Ein del av bileta i utstillinga er allereie selde, men det går an å få kjøpe kopiar av det, heiter det i ei melding til fitjarposten.no.

