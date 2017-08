Stemnerekord av Tone Brakedal i Stordleikane

Tone Brakedal saman med to andre raske Stord-løparar, Julian Skimmeland Aasheim og Jacob Vaula. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

Under Stordleikane i helga knuste Tone Sandtorv Brakedal stemnerekorden på 80 meter hekk.

Tone Brakedal stod for den beste prestasjonen av alle under Stordleikane i helga. På 80 meter hekk sprang Tone, som no konkurrerer for Stord IL, inn til 15,59. Dette er nesten to sekund betre enn den gamle stemnerekorden på 17,46. Også unge Julian Skimmeland Aasheim frå Stord imponerte på 80 meter hekk på laurdag.

– Eg er godt nøgd, og det var på tide at nokon slo stemnerekorden som hadde stått nokre år, seier Tone til Bladet Sunnhordland, som skriv at dei unge hekkeløparane på Stord vart løfta fram av Warholm sitt gull.