Friidrettsungdommen ut av sommardvalen

Stafettlaget til Fitjar på toppen av pallen, frå venstre Halvor Aga, Eirik Torbjørnsen, Johannes Sandvi Bø og Marius Pedersen. Foto: Privat.

Dei var ikkje gått heilt i sommardvale alle friidrettsutøvarane våre, fortel Bård Inge Bø, som hadde ein sprek gjeng fitjarungdommar med seg på Stordleikane i helga.

Trass i litt "rusk i maskineriet" hos einskilde, vart det fleire personlege rekordar, fortel den ivrige trenaren og friidrettsentusiasten Bård Inge Bø. Rapporten hans frå konkurransane på Stord Stadion vitnar om mykje fin innsats frå våre lokale friidrettsstjerner, sjølv om det er eit stykke fram til Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brørne.





Først ut på fredag var Eirik Torbjørnsen og Halvor Aga i tolvårsklassen på 600 meter. Trenar Dan Torbjørnsen hadde gitt dei ordre om hard opning, og når dei så heldt denne farta heilt, inn måtte det berre bli dobbeltsiger og solide persar med 1.53 på Eirik og 1.55 på Halvor.



Marius Pedersen sprang inn til 2.-plass i tiårsklassen, og Johannes Sandvik Bø kom på 3.-plass i 11-årsklassen på same distansen. Marius Torbjørnsen (14) viser stadig framgang i tresteg og strekte seg denne gongen til 9,89 meter, som hadde vore pers om ikkje medvinden hadde vore ørlite for sterk (+2,2 m/s).

Den største, eller iallfall kjekkaste, prestasjonen laurdag stod nok stafettgutane i klasse 11–12 år for. Johannes Sandvik Bø, Marius Pedersen, Eirik Torbjørnsen og Halvor Aga viste til fulle kor viktig det er med gode vekslingar og feia inn til siger på 4x100 meter, før store klubbar som Haugesund, Gneist og Norna Salhus.



Marius Pedersen (10) viser elles framifrå sprint i sin årsklasse, like bak Kasper Rygg Tonning frå Stord på 40 meter, 6,79 på Marius, seks hundredelar bak Kasper. Bjart Sandvik Bø (10) fekk pers, og vann, i høgde med tilløp med 1,05 meter. Johannes Sandvik Bø (11) persa på 60 meter hekk med tida 11,83, dette heldt til ein hårfin 3.-plass med 4.-plassen 2 hundredelar bak. Natalie Tislevoll (14) var denne gongen litt uheldig på 60 meter, og enda eit stykke bak sin knallsterke pers på 8,75.

Søndag persa Marius Torbjørnsen (14) i høgde med 1 cm til sterke 1,49 meter. Anna Sandvik Bø (13) fekk ein fin 3.-plass i høgde med pers på 1,37, etter at det hadde butta litt imot i dei andre øvingane dagen før. Mellom anna vann ho 800 meter i eit svakt felt med tida 2.55, og kom på 3.-plass på 60 meter hekk med tida 11,19.



Johannes Sandvik Bø (11) møtte som vanleg svært sterk motstand i høgde. 1,27 heldt til 4.-plass i ein av dei aller tøffaste øvingane for aldersbestemte klasser her i regionen. Clara Wohlrab (14) sikra to pallplasseringar med 4,13 meter og andreplass i lengde og 1,37 meter og tredjeplass i høgde, som likevel begge er noko bak pers.



Rekruttane Tori Torbjørnsen og Jonas Dalen gjorde flotte prestasjonar på 40 meter sprint og i lengde med tilløp.



Dei sprekaste karane våre avslutta som dei innleidde Stordleikane. Berre at dei denne gongen bytta på rekkjefølgja frå 600 meter. På 1500 meter jobba Halvor Aga (12) seg veldisponert inn til pers-tida 5.31,96. Erik Torbjørnsen (12) kom på plassen bak med tida 5,46,36, som er offisiell pers, men har betre tider frå trening.



Filip Ingebrigtsen skal ikkje føla seg trygg om nokre år! seier ein oppglødd Bård Inge Bø til slutt.



Det er Jonas Dalen (8) på sigerspallen. Foto: Privat.



Clara Wohlrab i høgdesprang. Foto: Privat.



Eirik Torbjørnsen (12) på 40 meter. Foto: Privat.



Anna Sandvik Bø (13) i høgde. Foto: Privat.



Johannes S. Bø (11) i høgde. Foto: Privat.



Eirik Torbjørnsen i høgde. Foto: Privat



Bjart Sandvik Bø (10) på 40 meter. Foto: Privat.