Kjenner du att dette?

Publikum fekk høve til å ta seg ein tur om bord på det siste nybygget til Fitjar Mekaniske Verksted då det la til på Sjøsio under Fitjarfestivalen. Foto: Kjetil Rydland. Nybygg frå...

Nye haustruter trer i kraft i morgon. Nye bussruter frå i morgon I morgon, måndag 14. august, trer dei nye bussrutene for Sunnhordland i kraft.

13.08.2017 Kjetil Rydland

Såpefotball viste seg svært underhaldande, både for publikum og deltakarane. Foto: Kjetil Rydland. Fleire festivalglimt Fitjarfestivalen er over, og her kjem fleire bilete frå tre travle festivaldagar. Så kjekt med såpefotball! Foto: Kjetil Rydland. NMK Vikedal...