Staute fotballgutar!

Gutelaget til Fitjar på tribunen som dei måla i sommar. Foto: Kjetil Rydland.

Gutelaget til Fitjar har hatt ein flott sesong både i Norway Cup og i serien, der dei vann puljen sin i vår, og dei har rykt opp til føre 1. divisjon.

Derfor får dei mykje ros av trenarane Jøran Reigstad og Kjell Træet. Ein av storspelarane på laget, unge Nabeel, rosar på si side trenarane på sin spesielle måte, med å ha namna på trenarane sine på fotballskorne sine, Kjell på venstre og Jøran på høgre!

Leiaren i Fitjar Idrettslag, Gisle Levåg, er endå meir raus med rosen over dei unge spelarane. Han fortel at dei gjorde ein flott jobb i sommar då dei måla tribunen ved klubbhuset i idrettsparken. I tillegg rydda dei haugen ved sida av for gras, buskar og tre.

For jobben fekk dei 10 000 kroner til Norway-cup-turen. – Pengane har dei ete og drukke opp! seier trenar Kjell Træet og smiler.

No er han spent på haustsesongen i øvste divisjon for Fitjar-gutane. – Det er heilt unikt for ein så liten klubb som Fitjar å få eit lag i 1. divisjon, seier Kjell, spesielt når du ser kor mange lag dei har i klubbane som me konkurrerer mot.

Haustsesongen startar borte mot Loddefjord førstkomande søndag. Første heimekampen vert spela onsdag 23. august, mot Nordhordland. Det kan vera verdt å følgja med på laget utover hausten; me vil få sjå mange av dei beste gutespelarane i Hordaland i kamp mot våre beste.



Her ser me eit av dei beste par fotballbein som finst i Fitjar for tida. Foto: Kjetil Rydland.



17-årige Marius Storebø har vore med og forsterka det unge laget i Norway Cup, han fekk sitt gjennombrot på A-laget allereie i fjor. Foto: Kjetil Rydland.