Nye bussruter frå i morgon

Nye haustruter trer i kraft i morgon.

I morgon, måndag 14. august, trer dei nye bussrutene for Sunnhordland i kraft.

– Det er ikkje store endringar for Fitjar, seier Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss. Rutehefte er sendt i posten til alle husstandar, og sjølv om det er ikkje er gjort store endringar, kan det være greitt for alle reisande å sjekke si linje og sine avgangar for å sjå om det er gjort justeringar, legg ho til.

Pressekontakt Camilla L. Berntzen nyttar høvet til å nemna at om lag 50 nye bussar er i trafikk i Sunnhordland no. Det er stilt strenge miljøkrav til bussane, og stort sett alle har Euro 6-standard, noko som tilseier låge utslepp. Dette er et godt løft for kvaliteten på bussparken.

Oppdatert ruteinformsjon finn du på nettsidene til Skyss.no. Her finn du reiseplanleggjar og alle rutetider. Ruteinformasjon kan du òg få på telefon 117.