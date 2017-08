Foto: Kjetil Rydland

Tankbil velta ved Dåfjorden

– Fv. 545 er stengt i begge retningar 200 m nord for avkøyring Dåfjordvegen etter at ein tankbil har velta ved avkøyrsla til Dåfjorden, skriv politiet på Twitter.

– Naudetatane er på veg, og ein Tungbergar er på veg frå Haugesund.

Inntil vidare er det omkøyring via E39.

Politiet melder no at tankbilen var lasta med sand, at førar og passasjer er ute av bilen og framstår som uskadde. Dei melder og om diesellekkasje.

Foto: Politiet.