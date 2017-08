Fitjarfestivalen: Billettsalet går strykande

Konfirmasjon i Fitjar kyrkje 2017. Arkivfoto FP/KR. Konfirmant i kyrkja? Påmeldingsfristen for å melde seg til konfirmantundervisning i kyrkja gjekk ut 1. august, men fristen er utsett med to veker.

08.08.2017 Kjetil Rydland

