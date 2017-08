Stjerneskot og minisolformørking

Formørkinga 21. august oppstår ved at Månen skygger for Sola i eit band som blant anna strekkjer seg over USA og Atlanterhavet og heilt aust til Sør-Norge. Illustrasjon: NASA´s Scientific Visualization Studio.

Dei komande to vekene blir det mykje spanande å sjå på himmelen, kan me lesa i ei pressemelding frå nettstaden astroevents.no.

– De neste to vekene byr både på ein av årets kraftigaste og mest iaugefallande meteorsvermar og ei kuriøs og fascinerande minisolformørking i Sør-Norge, begge to av dei flottaste fenomena vi kan sjå med det blotte auga! heiter det i pressemeldinga frå astroevents.no.



Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard. Foto: Privat.

Bak denne nettstaden står forfattar og vitskapsformidlar Anne Mette Sannes og den kjende astrofysikaren Knut Jørgen Røed Ødegaard. Nedanfor kan du lesa meir om kva dei to dei to ber oss sjå etter på stjernehimmelen dei komande dagane:

Klart for ein av årets flottaste meteorsvermar!

Fra Sør-Norge kan vi snart oppleva ein av årets kraftigaste meteorsvermar når Jorda passerer gjennom et støvband fra kometen Swift-Tuttle. Dei første stjerneskota frå svermen har allereie blitt observerte, men topp-punktet er venta natt til 12. august og 13. august. Perseidene er derfor den einaste svermen vi her i Norge kan oppleva under nokolunde sommarlege forhold!







The_2010_Perseids_over_the_VLT.jpg: Perseide-meteor fotografert over VLT-teleskopa i Chile. Foto: ESO/S. Guisard.



Meteorforskarane har berekna at Jorda i år vil passera gjennom den tettaste delen av støvbandet etter kometen laurdag 12. august kl. 19 norsk tid. Det betyr at den største aktiviteten kan ventast natt til søndag 13. august, men også natt til 12. august vil det vera høg aktivitet. Vanlegvis får vi sjå opptil 80–100 stjerneskot i timen under Perseidene, men i år kjem Månen til å vera oppe og gjera himmelen så pass lys at dei svakare meteorane ikkje blir synlege. Men svermen er rik på lyssterke stjerneskot, så trass månelyset skal vi kunna sjå 40–50 meteorar i timen.



I Sør-Norge kan vi observera fenomenet frå himmelen blir mørk i 23–23.30-tida på kvelden og fram til det så vidt begynner å lysna av dag. I Nord-Norge er himmelen framleis for lys til at meteorane kan observerast.









Leonid_Meteor.jpg: Eldkule frå ein annan meteorsverm (Leonidene) i 2009. Foto: Navicore/Wikipedia.

Eksotisk mini-solformørking

Måndag 21. august opplever USA ei sjeldan, total solformørking, som strekkjer seg i eit smalt band tvers over kontinentet. Dei aller vestlegaste delane av Europa får oppleva ei delvis formørking, og her i landet kan vi frå Sør-Norge oppleva den aller austlegaste delen av formørkinga som ei svært fascinerande mini-solformørking rett før solnedgang.



Under miniformørkinga vil Månen dekka drygt 6 gonger meir av solskiva enn Venus gjorde i 2012. Venstre: Korleis formørkinga vil arta seg frå Stavanger kl. 20.53. Høyre: Venus-passasjen 6. juni 2012. Illustrasjon (venstre): Sannes & Ødegaard, foto: NASA/SDO & the AIA, EVE, and HMI teams.



Dette blir truleg den minste solformørkinga (opptil 0,62 %) vi vil få sjå i Norge i overskueleg fremtid og blir derfor eit sjeldant og artig fenomen! Med solformørkingsbriller eller anna sikkert observasjonsutstyr kan vi rett før solnedgang sjå korleis måneranden i rundt 25 minutt berører den nedre delen av solskiven. Den svartemåneranden vil opplevast som ein «bulk» som sakte forflyttar seg over den nedre delen av solskiva. Årsaka er at noko av Månen passerer framfor Sola sett frå Norge. Sjølv om formørkinga er bitte liten, vil Månen dekka drygt 6 gonger meir av solskiva enn Venus gjorde i 2012.

