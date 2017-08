Grågåsa i rute

Utsnitt av ein formasjon på rundt 40 grågås over Dåfjorden torsdag i førre veke. Foto: Kjetil Rydland.

Dei siste to vekene har me nesten dagleg både høyrt og sett store flokkar med grågås passera på veg sørover.

Dermed er kan me konstatera at grågåsa er i rute, også i år. Grågås på veg sørover er naturlegvis ikkje noko gledeleg syn; det tyder at sommaren er på hell.

I 2014 skreiv Annar Westerheim at «grågåsa er i rute sjølv om sommaren held fram», etter å ha observert dei 28. juli 2014. I år har me vel knapt hatt nokon sommar, men det er heilt normalt at grågåsa reiser i månadsskiftet juli/august. Sjå kva Annar Westerheim skreiv til Fitjarposten for tre år sidan.

Dei fleste overvintrar i Spania eller Nederland, før dei kjem attende til oss til våren for å hekka. Og enkelte grågås reiser ikkje til Syden i det heile, men overvintrar her hos oss. I vinter la me merke til ein liten flokk i Skålavikjo, me har ein mistanke om at dei var her heile vinteren.



Grågås på beite i Fitjar i vinter. Foto: Kjetil Rydland.



Gjæser fyk lågt over Storavatnet i sommar. Foto: Kjetil Rydland.

