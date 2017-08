Sigrid Moldestad held konsert i Fitjar kyrkje

Sigrid Moldestad. Foto: Nordic Live AS

Førstkomande torsdag blir det ein stor konsert med store kunstnarar i Fitjar kyrkje når temagruppa ønskjer velkomen til den kjende folkeartisten Sigrid Moldestad.

Tradisjonen tru startar Fitjarfestivalen torsdag kveld med konsert i Fitjar kyrkje. Denne gongen er det Sigrid Moldestad med topp musikarar som held konsert i kyrkja, skriv Eli Simonsen i ei pressemelding.

Med konserten "Sova under englevakt i stova" siterer folkeartisten Sigrid Moldestad ein av favorittsalmane sine. Denne og fleire til skal fylla ei særmerkt konsertprosjekt der nynorske salmetekstar står i fokus.

– For meg har salmane noko nært og personleg med seg. Det er noko nærmast privat over oss når me syng salmane. Vi har eit forhold til mange av desse tekstane uansett kvar vi står – vi har møtt dei, og vi møter dei når me samlast i nokre av dei sterkaste og kanskje vondaste, men også finaste, stundene i eit liv. Eg har valt å fokusere på dei salmane eg sjølv kjenner tilknyting til og dei eg tykkjer formidlar det viktigaste av alt, nemlig kjærleiken, seier Sigrid Moldestad.

Å syngja salmane på nynorsk var ganske revolusjonært og til og med ulovleg i si tid. Landsmål som kyrkjemål vart først godkjent i 1892, og den første nynorske salmeboka kom i 1925. – Det vart sagt at mange kjende seg nærare innhaldet når dei fekk syngja på eit mål som likna meir på det dei prata, seier Sigrid.

På kyrkjekonserten komande torsdag vil ho og nokre unike musikarar skapa sine versjonar av ulike salmar. Med seg har ho Sigbjørn Apeland, sjølv kyrkjemusikar og organist med ei spesiell oversikt og kjennskap til dette materialet.

Den legendariske britiske pedalsteelgitaristen BJ Cole vart kjend tidleg på 70-talet og har spelt innan mange stilartar. Lista over dei han har spelt saman med inneheld dei fleste største namna innan pop/rock genren i tillegg til eksperimentell- og jazzmusikk. Kåre Opheim er ein ettertrakta og særprega trommemusikar frå Voss. Han spelar med grupper som Real Ones, Karl Seglem med fleire, i tillegg til Sigrid Moldestad Band.

Sigrid Moldestad er ein av dei fremste utøvarane i Noreg innan folkemusikk og viser. Ho spelar hardingfele, fele og syng. Ho skriv eigne songar og har gjeve ut fem cd-ar sidan solodebuten i 2007.

På vegner av Sigrid Moldestad med band lovar Eli Simonsen i temagruppa ein nær og annleis konsert med nynorske ord frå ulike salmediktarar. Alt kledd i folketonedrakt, melodiar som ein kjenner, og nyare melodiar.

Velkomen til Fitjar kyrkje torsdag 10. august! skriv Eli Simonsen til slutt.