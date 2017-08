Krev ein  nynorsk studentsamskipnad

Leiar i Norsk Målungdom, Fredrik Hope. Foto: Hanna Kolås.

Frå og med januar 2017 slo studentsamskipnadene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund seg saman til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Saman/Sammen). Landsmøtet til Norsk Målungdom meiner dei bør profilere seg på nynorsk. Meir om det kan du lesa i pressemeldinga nedanfor.

«Den nye Høgskulen på Vestlandet har vedteke å ha nynorsk som primærarbeidsspråk og Universitetet i Bergen allereie er ein stor nynorskaktør. Leiar i Norsk Målungdom, Fredrik Hope meiner samskipnaden bør følgje i deira fotspor.

- Å velje nynorsk passar godt til dei utdanningsinstitusjonane Saman høyrer til.

Sammen eller saman?

I dag byter Saman på å profilere seg på bokmål og nynorsk ut frå kva for eit område dei er i. Bergen og Haugesund/Stord bruker bokmål på nettsidene sine, medan Førde og Sogn og Fjordane bruker nynorsk.

- Me skulle gjerne sett at dei brukte nynorsk på sidene til Bergen og Haugesund/Stord også. Den nye samskipnaden dekkjer eit område med mange nynorskbrukarar. Desse fortener å få sjå språket sitt i bruk, seier Hope.

Namnet varierer også frå stad til stad. I Bergen og Haugesund er namnet Sammen, men i Førde og Sogn og Fjordane, Saman.

- Kommunegrenser er ingen hindring for å bruke nynorsk i profileringa. Studentar i Bergen og Haugesund har ikkje vondt av å lese nynorske skilt, uansett kva språk dei skriv til vanleg, seier målungdomsleiaren. Dessutan meiner han det er sjølvsagt at samskipnaden skal heite Saman i nynorskbyen Stord.

Språkplan for å sikre nynorsken

For å løyse saka meiner landsmøtet til Norsk Målungdom at Saman skal utarbeide ein språkplan med klare mål og krav om korleis dei skal bruke nynorsk i kommunikasjon med studentar, på nett, i skilting og i anna materiell.

- Ein slik plan bidrar til å sikre nynorsken, og til å gjere Saman til den nynorske studentsamskipnaden, seier Hope.»