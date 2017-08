Anders på pallen crosskart!

Anders Halleråker t.h. på pallen etter NM-runden i Bø, saman med vinnaren Even Heggelund, NMK Valdres, og andremann, Martin Haslestad, NMK Tønsberg. t.v. Foto: Strand Motorsport.

Under NM-runden i crosskart i Bø denne helga gjorde Anders Halleråker Strand sin beste pretasjon så langt i karrieren, og kjempa seg inn til tredjeplassen.

Anders Halleråker Strand let seg ikkje knekka av ei knekt berebru, og kjempa seg heilt opp på pallen i Bø laurdag. Dermed kunne han koma heim med den største pokalen han har fått hittil på crosskartbanen.



Anders Halleråker Strand med startnummer 668 på banen i Bø laurdag. Foto: Strand Motorsport.

Anders hadde så visst ingen enkel veg til si første pallplassering i crosskart-NM. I det første innleiande heatet i Bø køyrde han inn til ein fin 3.-plass, etter at han lenge hadde lege an til andreplassen. I andre runde leia han då han blei "torpedert" av ein konkurrent, og fekk knekt ei berebru. Dermed såg det spøkje ut for om han kunne komma på banen igjen den dagen.

Men reservedelar har teamet alltid med seg, og etter mykje stress fekk dei Anders på banen til tredje runde. Her innkasserte han ein ny 3.-plass. Med null poeng i andrerunden og to tredjeplassar var Anders kvalifisert til 4.-spor i B-finalen. Her køyrde Anders seg inn til andreplass, og dermed var han kvalifisert for A-finalen! Med 9. og bakarste startspor var han nok ikkje blant favorittane før start.

Men i finalane blir det ofte mykje dramatikk. Etter mykje styr i første sving, der han var dyktig og heldig som kom seg forbi, og var med i teten. Til slutt hadde han berre Even Heggelund, NMK Valdres, Martin Haslestad, NMK Tønsberg, framfor seg.

Med tredjeplass i A-finalen fekk Anders si hittil beste plassering i ein NM-runde. Og no gler heile teamet seg til neste NM-runde, laurdag 19. august. Arrangør er NMK Nore og Uvdal. Teamsjef Ingve André Strand fortel at han berre har køyrt éin gong på Smådal Motorsenter: - Då vant eg! seier han. Dermed veit me kor lista ligg framfor neste NM-runde.

Me gratulerer med pokalen, og ønskjer lykke til vidare.



Ein fornøgd Anders med den største pokalen han har fått så langt i karrieren. Foto: Strand Motorsport.