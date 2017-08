Ingen finale på Ailin 

Ailin Vik viser stolt fram pokal og T-skjorte som prov på at ho har kvalifisert seg til lansdsfinalen i bilcross på Hamar. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Ailin Vik nådde ikkje heilt opp i landsfinalen i bilcross på Hamar i helga.

Ailin Vik har ved fleire høve vist svært lovande køyring denne sesongen, og kvalifiserte seg til landsfinalen i bilcross junior.

På Hamar møtte ho sterk motstand og nådde ikkje heilt opp. Her møtte mange store gutar med store motorar, og dei blei for sterke for den mest lovande bilcrossføraren vår.

Dermed hamna ho i feil ende av resultatlista, som du kan finna her. Men ho har hatt ei fin helg på Hamar og har hausta mykje nyttig erfaring. Og kjem heilt sikkert sterkare att.