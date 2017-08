Frå denne datamaskinen kan Engesund Fiskeoppdrett fjernfore merden i Masfjorden. Foto: Håkon C. Hartvedt

Engesund Fiskeoppdrett AS har med sine løyver potensial tll å fjernfora rundt fem tusen tonn fisk i året i Fitjar og Masfjorden gjennom eit dataopplegg på Meieribygget i Fitjar sentrum - men dei slit med dårlege rammevilkår.

Engesund Fiskeoppdrett er eit av relativt få oppdrett som har grøn konsesjon, og dei kan no 3120 tonn fisk i sjøen til einkvar tid. Så langt er det bra.

Men fisken må veksle lokalitet annankvart år, og då blir det utfordrande når myndigheitene sett så strenge vilkår for oppdrettet at dei ikkje får veksla lokalitet mellom FItjar og Masfjorden på grunn av ny soneinndeling.

Daglig leiar i familiebedrifta, Svein Eivind Gilje, seier til ilaks.no at han no bed myndigheitene om hjelp til å få løyst dette problemet. Han peikar likevel på at bedrifta er i ein oppbyggingsfase der dei byggjer opp både biomasse og lokalitetstruktur. Men han understrekar at det er problematisk å få utnytta kapasiteten, sidan selskapet opererer i produksjonsområde 3 (Fitjar) og 4 (Masfjorden).

Vonar på hjelp frå myndigheitene

No vonar han myndigheitene vil gi dei ei lita hand at dei får høve til å utnytte den kapasiteten dei har fått løyve til utan å måtte utløyse eit behov for yttarlegare areal.

Det er tøft når ein ikkje får klarere dei konsesjonane dei har på tvers av produksjonsområda, spesielt for ein liten oppdrettar. – Men vi ser lyst på framtida. Vi må finne ei løysing på dette, seier Gilje.

Svein Eivind Gilje orienterte i går stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal om utfordringane Engesund Fiskeoppdrett har på grunn av at dei ikkje får veksla lokalitet mellom Fitjar og Masfjorden. Foto: Håkon C. Hartvedt

Positive tal

Svein Eivind Gilje har elles grunn til det. Fjoråret vart eit godt år for bedrifta, og omsetningstala så langt i år, og talet på besøkjande på visningssenteret, er svært oppløftande.