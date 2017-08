Frå besøket i driftsbygninga til Kristoffer Dalen. F.v. Fylkestingsrepresentant (KrF) Beate Husa, Nils Ingmar Dalen, Kristoffer Dalen, Line Henriette Hjemdal og Randi Dalen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjar fekk i dag vitjing av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF), og det var viktige prosjekt som var synt fram.

Hjemdal er valt inn frå Østfold og har hatt fast plass på Stortinget sidan 2005. Denne perioden er ho medlem av næringskomiteen og Stotingets presidentskap.

Vitjinga på Fitjar handla såleis for det meste om primærnæringane. Ho fekk sjå ei bygd der landbruksnæringa står sterkt med frisk satsing på nye driftsbygningar, nydyrking og andre fremtidsretta tiltak. Vidare gjesta ho Engesund Fiskeoppdrett der ho mellom anna fekk sjå deira system for fjernforing av fisk.

Nydyrking på Blekje

Nydyrkinga på Blekje ved Olstjønn var førtse post på programmet. Leiar i Fitjar Fjellsameige orienterte om den gamle draumen om å dyrka noko her. Ein draum som no er realisert.

– Sjølv om det er kaldare her oppe ser me at graset veks godt. Så langt er det dyrka på 50 dekar, men det er potensial til å dyrke 4-500 dekar. Men me har måtta nytte entreprenørar til å få laga det heile ti, veit me enno ikkje heilt korleis økonomien i dette vil vera. Syner det seg at dette går bra økonomisk vil me byggje vidare ut, sa Rydland som elles orienterte om dei andre mogelegheitane i dette området og nemnde idear som badebasseng med spillvarme frå møllene og ei helsesportsløype rundt Olstjødno der ein skal kunne bruke rullestolar og rullatorar. Slike ting vert eit spleiselag som Fitjar kommune, Midtfjellet VIndkraft og Fitjar Fjellsameige går saman om - i tillegg til at ein søkjer om tippemidlar.

Leiar i Fitjar Fjellsameige orienterer framfor nydyrkinga ved Olstjødno. Foto: Håkon C. Hartvedt

Storingsrepresentant Line Henriette Hjemdal lyttar til orienteringa frå Harald Rydland. Foto: Håkon C. Hartvedt

Satsing på store driftsbygningar

Som fitjarbuar flest veit er to store driftsbygningar under bygging i bygda. Begge driftsbygningane blir topp moderne med mellom anna robotmjølking av kyrne. Det er det ingen som har hatt i Fitjar før.

Den største, på 1400 kvadratmeter, er Kristoffer Dalen byggherre for, og heile familien har vore engasjert i prosjektet. Eit prosjekt som har gjort at sonen til Kristoffer og kona Randi, Nils Ingmar Dalen, har bestemt seg for å satsa på bondeyrket heime på Fitjar. – Eg er veldig fornøgd med slik det no blir, og eg ser fram til å ta dette nye bygget i bruk, strålar han.

Så er det heller ikkje lenge til det heile er ferdig. Allereie om nokre veker er alt klart, og Randi og Kristoffer snakkar om 28.-30. august som datoar då driftsbygninga skal vera i bruk.

Frå den store driftsbygninga. Foto: Håkon C. Hartvedt

Oksane får ein eigen plass å boltra seg på. Foto: Håkon C. Hartvedt

Imponert og inspirert

Stortingsrepresentanten var imponert og inspirert: – Eg møter her ein bonde, ein gardbrukar og ein familie som satsar på framtida og tenkjer moderne og byggjer robot og slik tek vare på livskvaliteten sin. – Dette er musikk i mine øyre og som politikar vil eg gjera mitt for å leggje til rette for auka matproduksjon og jobba for å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre næringsdrivande. Me treng både store, små og mellomstore gardar. Og det er flott med innovative bønder som satsar på framtida, sa ho.

Mykje av det same gjeld Lars Ove Rimmereid sitt opplegg. Ikkje så stort som Kristoffer sitt, men 750 kvadratmeter syner at det er ikkje noko småhus han heller set opp.

Mens Kristoffer skal drive med full pakke: Kyr, kviger og okser (til saman rundt 100 dyr) satsar Lars Ove utelukkande på mjølkeproduksjon. Kor mange kyr han skal ha har han ikkje bestemt, men det er plass til 50, seier Lars Ove som vil ta nybygget i bruk i løpet av september.

Både Kristoffer og Lars Ove hadde derimot same bøn til stortingspolitikaren: At ho satsar på norsk landbruk, jobbar for å få prisane opp, for at bøndene får betre tilskot og at tollvernet vert teke vare på.

Frå bygget til Lars Ove. Ovanpå der det no vert lagt bjelkar vert «administrasjonsavdelinga» som han kan styra det heile ifrå. Foto: Håkon C. Hartvedt

Lars Ove Rimmereid oreinterer om byggjeprosessen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Vidare fekk stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal orientering om bygging av sauehus på Fodno, arbeidet Fitjar sau og geit driv med - og ikkje minst innsyn i og orientering om Engesund Fiskeoppdrett. Dette vil me kome tilbake til i ein annan artikkel.