Gutane ute av Norway Cup 

Utslegne Fitjar-gutar på Ekebergsletta i ettermiddag. Foto: Privat.

Gutelaget frå Fitjar er ute av Norway Cup etter 2-4 for Røa på Ekebergsletta i dag.

– Gutane gjorde seg på ingen måte vekk i dag heller, seier Kjell Træet, frå trikken i Oslo.

Men i motsetnad til i dei innleiiande kampane i Norway Cup, spelte dei ein dårleg første omgang. Før dei fekk sukk for seg, hadde Røa teke leiinga, og det stod heile 0-3 ved pause.



Etter pause kom Fitjar betre med, og reduserte ved toppscoraren sin i turneringa, Nabeel Nabil Amir Makawi Zeynalabedien. På stillinga 1-3 overtok Fitjar mykje av spelet, og kom til fleire gode sjansar. Men i staden for ytterlegare redusering, gjekk Røa opp til 4-1.

Heller ikkje no gav Fitjar-gutane seg, og dei hadde fleire sjansar til å redusera. Blant anna hadde dei to skot i tverrliggjaren. Men dei måtte nøya seg med den eine reduseringa som Daniel Skarpnes stod for mot slutten av kampen. Dermed kunne Røa jubla for 4-2 og avansement til 16-delsfinalen.

Det er alltid kjedeleg å ryka ut i den første cupkampen, vedgår Kjell Træet, og han meiner Røa var eit lag dei kunne ha slege. Men det er heilt klart eit godt lag, som gjekk gjennom sin innleiingspulje i Norway Cup med tre sigrar og 17-0 i målforskjell. I vårsesongen vann dei 1. divisjon suverent mot gode lag som Skeid og KFUM.

– Nå me ser på alle laga som kom til 32-delsfinalane i klassen vår, kan me godt seia at me var uheldige med motstanden, seier Kjell Træet. Det er veldig mange lag det hadde vore lettare å slå, meiner han.

Fitjar-gutane rakk iallfall å markera seg positivt i årets Norway Cup, dei pressa sigersvane Røa-spelarar bakpå og har på alle måtar vist at dei har nivået inne. Toppscorar blei Nabeel Nabil Amir Makawi Zeynalabedien, som i dag scora med høgrefoten, der han har gravert inn "Jøran" på støvelen. På den andre har han gravert inn "Kjell".

No har gutane to dagar igjen i Oslo, før dei set seg på toget til Bergen på laurdag. Dei skal iallfall sjå på Bremnes, seier Kjell Træet, for naboane våre i vest har gode lag med i Norway Cup. Og så reknar han med at gutane vil ha ei treningsøkt eller to medan dei er i Oslo.