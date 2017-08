Slik er det me ønskjer for fitjarfestivalen. Nydeleg vêr og mykje folk på Sjøsio. Foto: FP-arkiv/HCH

– Ja, me er i rute. Me ligg faktisk betre an i år enn i fjor, seier festivalleiar Hrafn Thorsteinsson til fitjarposten.no.

Dei siste dagene har dei jobba med å få nok frivillige, og det har gått veldig bra.

– Stort sett alle me spør seier ja med ein gong. Samstundes prøver me å få med nye, slik at det ikkje er dei same som må bera børa kvart einaste år. Men me opplever og at folk tek kontakt og stiller seg til disposisjon om me kan bruka dei til noko, seier han. Heilt i mål med dette er dei likevel ikkje enno, så berre ta kontakt med ein i styret om du kan tenkja deg å bidra.

Billettsal-start på måndag

Billettsalet startar allereie på måndag. Saman med Geirmund Aga vil Hrafn Thorsteinsson sitja og selja billettar i Kulturhuset kvar dag frå kl. 13.00 til 16.00 i neste veke.

– Det er både praktisk og lurt å kjøpe billettar på førehand, då slepp ein å stå i kø før arrangementet, seier han smilande.

Arrangørane har elles investert i nye terminalar, slik at det ikkje skal bli noko kluss med dette, slik det var tendensar til i fjor. Ein kan også betale på Vipps.

– Me ønskjer i det heile ein mest mogeleg kontantlaus festival. Skal me handtera mykje kontantar, vert det unaudsynt ekstraarbeid. Ein kan ikkje lenger gå i banken på Fitjar og sette dei inn på konto, slik ein kunne før, heiter det.

Nytt av året

Nytt av året er at Fitjar Ungdomsråd med leiar Nora Hellesund i spissen no vil koma meir på banen. Dei vil mellom anna ha ansvaret for eit eige ungdomsarrangement i Idrettshallen fredag kveld – og vidare stå for aktivitetar som sminking og hårstyling.

Festivalen har vidare bestemt at dei berre vil selja lokalt øl. Difor har dei inngått ein avtale med «En liten øl» på Kråko, som på si side har laga ein eigen festival-øl.

Laurdag kveld arrangerer dei og ein Mini-ølfestival i teltet der ein kan kjøpa seg høve til å smaka på ulike lokale ølsortar frå Sunnhordland og Skudensnes, i tillegg til ølet frå Kråko.

Festivalleiaren òg på at ein i år for første gong har invitert ein svensk gruppe til festivalen. Det er «Black Ingvars». Ei gruppe som karakteriserer seg sjølv som «sweedish dance-metal». – Dei har halde på i 35 år, og dette kan bli skikkeleg artig, meiner Thorsteinsson i det gruppa tek tak i songar som alle kjenner, t.d. «Här kommer Pippi Långstrømp», og så rockar dei desse låtane opp.

Under festivalen vil det i år vera «hovmeistarar» på kaien. Dei skal vera stilig kledd og hjelpe folk med ymse spørsmål om kva og kor vedrørande festivalen.

Tek gjerne i mot fleire

Sjølv om mykje er på plass, er det altså framleis plass til fleire som vil gjera dugnad på ein eller annan måte under festivalen. Om du er mellom dei som kan tenkja deg å vere med på det, kan du kontakte Hrafn Thorsteinsson eller ein annan i styret, som nemnt ovanfor.

