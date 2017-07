Slike nydelege bær kan du framleis plukka på Presbø. Foto: FP-arkiv/HCH

Det minkar på bær og planter, men framleis kan du plukke nydelege bringebær hos Fitjar Bær like ovanfor sentrum.

Og skal du få tak i dei nydelege bæra til Jostein Prestbø, bør du vera om deg no. Dette er truleg det siste året han sel bringebær.

– Årsaka er at sopp i molda har øydelagt svært mange av plantene. Dette har me kjempa mot i fleire år, men det ser ikkje ut til at me får bukt med problemet, så no jobbar me med å finna kva me skal jobba med i staden, seier Prestbø til fitjarposten.no.

Men framleis er det plnater igjen med dei gode bæra. Så tek du turen opp på Prestbø, kan du plukka med deg ein heil kilo for 60 kr.

Sidan det minkar på planter og bær, kan det vera greitt å minne det gode, gamle ordtøkjet: Først til mølla.... og denne gongen er det altså ikkje vindmøllene me snakkar om...