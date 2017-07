Verken komiteen eller gjestene let regnvêret leggja nokon dempar på stemninga, og her er det Ole Våga som jublar over gevinst. Foto: Kjetil Rydland.

Regnet stoppa ikkje Færøysundsbasaren

Rundt 200 møtte opp på Færøysundsbasaren i regnet i går, og sørgde for at årets basar blei vellukka. Stemninga var god, og komiteen har all grunn til å vera førnøgd med det økonomiske utbytet.

Årets Færøysundsbasar samla bra med folk, dei strøymde til frå Nordhordland, Arna, Ølve og Bømlo, i tillegg til Stord og Fitjar. Og alt låg vel til rette for ei fin stund i Færøysundet. Vêrutsiktene såg ikkje så aller verst ut, men det var før basaren opna ...

Striregnet øydela ikkje basaren

Konferansier Harald Johan Sandvik hadde ikkje før opna tilskipinga før himmelens sluser opna seg, og regnet begynte å pøsa ned. Folk måtte trekkja inn i dei store telta, enkelte fann ly under parasollar eller paraplyar, og enkelte lurte seg inn i opningar i den gamle løa. Men ingen let seg knekka av det lite tenlege vêret, og dei fleste heldt ut til basaren var over, etter vel tre timar med striregn.



Harald Johan las teksten frå Salomos ordtøke, kapittel 3 – Gløym ikkje det er har lært deg, som min! Så fortalte han den spanande soga om hummarparken i Færøysundet. Den blei starta i 1932 av bøkkeren Knut Sandvik, som var bror til Harald Johan sin bestefar, Johan Sandvik. Harald Johan gav ei levande skildring av ei stor aktivitet, som varte fram til 1993, då hummarparken måtte stengjast etter sjukdomssmitte.

Jordbruksprosjekt i Kamerun

I år var det sjette gongen familien frå Færøysundet skipa til basar, og som vanleg går inntekta til eit jordbruksprosjekt i Kamerun. Det er ektemannen til Målfrid Sandvik, Emmanuel Aoudi Chance, som har starta opp prosjektet saman med bror sin, Bernard Dentalé Adamou, på heimstaden sin i Kamerun. Prosjektmidlane som kjem inn går uavkorta direkte til prosjektet i Kamerun.

Chance fortalte om utviklinga av prosjektet siste åra. Hausten 2015 var inntektene frå avlinga dårleg, blant anna på grunn av tørke, men i år ser det ut til å gå mykje betre. Dei er likevel avhengige av økonomisk støtte utanfrå. Blant anna går det med mykje pengar til vedlikehald av traktorane og plogane dei har kjøpt inn og leiger ut til bøndene i området.

Nytt av året er risdyrking, elles blir det dyrka mykje mais og hirse. Chance nytta høvet til å takka for all støtta på vegner av prosjektet. Før han viste møtelyden ein frisk dans frå Kamerun; "burka, burka", som tyder takksemd og glede. Den kamerunske regndansen som var annonsert, blei naturleg nok utsett til etter at trekkinga og auksjonen var over.

Familieprosjekt

Som vanleg var fleire greiner av storfamilien Sandvik frå Færøysund med på prosjektet. Målfrid og Harald Johan er allereie nemnde, i fremste rekkje som vanleg. Elles la me merke til at familien Sandvik Bø var sterkt engasjert både som parkeringsvakter, sal av pølser og chips og i førefallande arbeid. Det same var gode naboar og andre slektningar.

Ein ekstra spiss på arrangementet sette søskenparet John Villy og Audun Sandvik denne gongen også. Med godt humør og gode talegåver viste John Villy svært godt igjen, med "doktorgrad i trekking", og "master i auksjonarius". Han losa oss gjennom trekkinga og auksjonen i regnvêret, utan å tapa verken mot eller humør undervegs. Dermed heldt nesten alle dei 200 gjestene heilt til basaren var slutt.





Takksame for støtta!

Seint laurdag kveld kunne Harald Johan Sandvik fortelja at årets overskot blei større enn i fjor. Inntektene passerte så vidt 77 000 kroner, og nettoen frå årets basar blei knapt 70 000. Dette seier dei seg strålande fornøgde med.



– Me er svært takknemlege for all støtta, seier Harald Johan Sandvik til slutt.



Johannes i Færøysundet: Johannes Sandvik Bø var parkeringsvakt, men fekk lite hjelp av alelammet Leo. Foto: Kjetil Rydland.



God stemning i teltet under regnet, og Solbjørg Åmdal Sandvik smiler ekstra lurt, etter å ha fått tilslaget på det fine saueskinnet til "Jupiter". Foto: Kjetil Rydland.



Det blei ein våt jobb for åreseljarane, som måtte gå rundt i regnet. Foto: Kjetil Rydland.



Væta var på høgste merke; men heldigvis kunne møtelyden gøyma seg i telt og døropningar. Foto: Kjetil Rydland.



Her er det Torill Lyngvær som vågar seg ut i regnet for å jubla over gevinst. Foto: Kjetil Rydland.



Her sel Bjart Sandvik Bø pølser og chips frå ein liten filial oppe i eit tre. Foto: Kjetil Rydland.



John Villy t.v. og Audun Sandvik, søskenbarn av Harald Johan og Målfrid, er viktige medhjelparar. Førstnemnde leia trekkinga og auksjonen, medan broren gjorde mykje anna. Foto: Kjetil Rydland.



Hedwig Thyve Nystad selde poteter, syltetøy, saft og bær blant mykje anna godt på gardsbutikken, noko fitjarvenen Kjell Pedersen såg ut til å setja pris på. Foto: Kjetil Rydland.