Godt nøgde med biblioteket på Sjøsio. F.v. Lisbeth Mikalsen, dottera hennar Mie Mikalsen Pedersen og tanteungane Ida Sofie Stølen Mikalsen og Tilde Meline Stølen Mikalsen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det seier mor og lærar Lisbeth Karlsen frå Kleppestø om Minibiblioteket på Sjøsio.

Lisbeth Mikalsen og dottera hennar Mie Mikalsen Pedersen, og tanteungane Ida Sofie Stølen Mikalsen og Tilde Meline Stølen Mikalsen har alle funne seg bøker i bokskåpet på veggen like ved inngangen til Varehuset Larsen på kaien.

– Les de mykje då?

– Å, ja, kjem det svært så kjapt frå Mie som har funne seg ei bok med mykje løye frå «Han Innante». Søskenborna har funne seg vekselvis «Ulvehjerte» av Tor Erling Naas og «Kattejegerne» av Erin Hunter. Lisbeth har mellom anna ett seg mon i ei Sommarquiz.

– Og så har eg nokre bøker om bord i båten eg skal leggja inn, smiler ho, og fortset:

– Eg har så langt brukt dette biblioteket to gonger. Ein strålande ide at ein kan ta ei bok å leggje inn ein annan. Dei fleste båthamner kan læra av dette. Det er også viktig at born les, seier Lisbeth, som slik òg let pedagogen i seg få koma litt til orde.

– Kva synest de unge om dette då?

– Kuuult!!, smiler dei.