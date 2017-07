Høyonn på gamlemåten

Foto: Johannes Nesse

Ned mot sjøen ved Vistvik har dei slege og tørka graset på gamlemåten.

– Det er nok ikkje mange som gjer det slik lenger, men me har altså slege graset. Så har me breidt det utover, og snudd på det. Slik tørkar det vanlegvis det greitt på tre dagar. På grunn av det vekslande vêret som har vore i det siste, sleit me litt for å få alt tørt, men me fekk berga det meste, seier Johannes Nesse til fitjarposten.no.

– Kjekt når folk opprettheld kunnskapen om - og praktiserer gamle tradisjonar, synest me.