Er det ein familie, eller fleire, i FItjar som ønskjer å bli vertsfamilie? spør AFS Norge Internasjonal Utveksling.

18. august kjem 128 utvekslingselevar til Norge. Dei skal gå på ein norsk vidaregåande skule og bu hos ein vanleg norsk familie. Dei fleste veit kor de skal bu, og har allereie pakka kofferten klar. Diverre gjeld ikkje dette alle. Over 30 av dei manglar fortsett vertsfamilie, og lurer veldig på kor de skal bu når de kjem til Norge i august.



AFS Norge Internasjonal Utveksling er no på leting etter familier i Fitjar som er villig til å opne si dør og dele sin kvardag og familie med ein utvekslingselev neste skuleår! Førebels har dei ingen familiar i Fitjar og berre 3 familiar i Hordaland. – Det er alt for lite i eit så stort og flott område som Hordaland er. Mange av elevane draumer om Vestlandet, og norsk klima på sitt beste (og verste), men då treng dei familiar som er villig til å opne døra si for dei, skriv AFS NORGE i ei pressemelding.

Er dette noko du er interessert i, kan du lesa resten av pressemeldinga nedanfor, slik ho vart sendt oss på bokmål.

«Det er et spennende år både for henne og oss. Vi lærer like mye som utvekslingselevene. Det er jo fantastisk for oss å komme tett på en ny kultur fra et annet land,» sier Ingebjørg Felde som var vertsmor for Zhora fra Frankrike i 2016.

Det er mange gode grunner til å være vertsfamilie, men en av de beste er nok at du oppfyller drømmen til en ungdom som vil lære om den norske kulturen samtidig som du selv også får en opplevelse for livet. En helt vanlig hverdag blir plutselig litt spesiell når du deler den med noen som ikke er vant til den. Plutselig er det å gå på ski noe helt nytt og utfordrende, og brunost er utenkelig. Man lærer om sin egen kultur og seg selv samtidig som man lærer om en annen kultur fra studenten. Utvekslingselevene kommer til Norge for å bli kjent med norsk språk, familieliv og kultur. Det betyr at det mest spennende for utvekslingselever er helt vanlige familier som gjør helt vanlige ting! De skal lære seg norsk, og kommunikasjonen i hjemmet skal foregå på norsk.

Det er også ingen krav til hvordan vertsfamilien må være. Den kan komme i alle størrelser og sammensetning, her er det bare kreativiteten som setter grenser. Som vertsfamilie må du still med kost og losji, og hjerterom. Ellers kan du bare være så vanlig nordmann du vil. Det viktigste er at du er åpen for å ta imot en student inn i livet ditt, og ikke minst i hjertet ditt. Å være vertsfamilie knytter bånd som varer livet ut, så selv om det kan virke tøft å skulle ha noen boende hos seg i 10 måneder for så å si farvel er det viktig å tenke at det ikke er slutten.

«Å være vertsfamilie er en spennende opplevelse, du blir bedre kjent både med verden og deg selv. Utvekslingselevene skal bli en del av familien, og delta i familielivet på samme måte som de andre familiemedlemmene, forteller Marit Grønskei, Generalsekretær i AFS Norge. «Nesten 2000 norske videregåendeelever drar ut i verden på utveksling hvert år. Utenlandske ungdommer bør få den samme muligheten til å komme på utveksling til Norge. Utveksling må bygge på gjensidighet, da er det viktig at også norske familier stiller opp!»

Utvekslingselevene som kommer er fra land over hele verden, og har ulike interesser og personligheter. Som vertsfamilie får man komme med sin «ønskeliste» både med hensyn til kjønn, land og interesser, før man sammen med AFS Norge velger elev.

Takumi og Ahmad er to av utvekslingselevene som gjerne vil bo i Fitjar til høsten.

Ahmad er en positiv og utadvendt gutt fra Indonesia. Han beskriver seg selv som en generøs og snill person som bryr seg om menneskene rundt seg og vennene kommer ofte til han dersom de har problemer eller har behov for støtte. Han er en aktiv gutt som er opptatt av å leve sunt. Han er veldig glad i å spille basketball, og kan gjerne også ta en sykkeltur. Utover dette er han glad i å se film, gjerne dramafilmer. Han er vant med å jobbe hardt på skolen, og liker å lære nye ting. Biologi er favorittfaget, og han drømmer om å bli lege når han blir stor. Ahmad bor sammen med foreldrene og to yngre brødre. Han er vant til å ta ansvar hjemme, og hjelper gjerne brødrene når de har behov for det. Ahmad ønsker å reise på utveksling for å utvikle seg som person, og for å bli kjent med nye mennesker og en ny kultur. Han ser også fram til å lære et nytt språk.

Takumi fra Japan bor sammen med foreldrene sine, den yngre søsteren sin, en fugl og hunden Coco. Han har et godt forhold til foreldrene sine og søsteren sin. Han går på en teknisk skole, og er spesielt interessert i biler og automatiske system. Han er glad i matematikk og historie og får gode karakterene på skolen. Takumi har flere interesser. En av dem er sykling, noe han prøver å gjøre hver dag. Han er også glad i basketball, noe han spiller på fritiden. Han spilte tidligere baseball jevnlig. Takumi er også glad i engelsk, reise og i robot-workshops. Han bruker feriene sine for å dra på tur og oppleve naturen eller se på gamle bygninger. Takumi er en arbeidsom, nysgjerrig og snakkesalig person som har lett for å engasjere seg i ting. Å dra på utveksling har vært en drøm av han veldig lenge og han har alltid vært interessert i andre land. Han har veldig lyst til å oppleve den norske kulturen og se Japan fra et annet perspektiv.

Dersom noen er interessert i å være vertsfamilie for Takumi eller Ahmad eller noen andre AFS-elever kan de ta kontakt med AFS Norge på 22 31 79 00 for en uforpliktende prat, eller se www.afs.no

Fakta om AFS Norge Internasjonal Utveksling

• AFS er en internasjonal, ideell, frivillig medlemsorganisasjon, som har 70 års erfaring med utveksling

• Ved å bringe mennesker fra ulike kulturer sammen, ønsker AFS å gi dem mulighet til å utvikle kunnskap og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden.

• Rundt 130 AFS-elever fra hele verden kommer til Norge hvert skoleår. Samtidig er ca. 220 norske ungdommer på utveksling i ulike land.

• Med AFS kan du ta et skoleår i utlandet eller du kan dra på kortere utvekslingsprogram om sommeren.

• Når du reiser med AFS kan du søke om stipend fra Lånekassen, i tillegg til at AFS Norge har egne stipender du kan søke på.

• AFS Norge har hovedkontor i Oslo, i tillegg til frivillige lokallag rundt omkring i landet.

• Det finnes AFS-kontorer i nesten 60 land, og organisasjonen har ingen politisk eller religiøs tilknytning.

• For mer informasjon sjekk www.afs.no

Hvorfor bli vertsfamilie?

• Dere får være med på en fantastisk, kulturell reise uten å dra hjemmefra.

• Dere får en spennende opplevelse hvor dere ikke bare lærer om en annen person og en annen kultur, men også om dere selv og deres egen kultur.

• Dere får en morsom og givende opplevelse som gir minner for livet.

• Dere gir en ungdom mulighet til å oppnå sine drømmer og ambisjoner.

• Som vertsfamilie med AFS blir dere med i et fellesskap som jobber for å skape en mer rettferdig og fredelig verden.

• Dere får ett nytt familiemedlem å dele hverdagen med.»