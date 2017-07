Vegen er utbetra, men det hindra ikkje ny trafikkulykke ved Vistvik. Men denne gongen var vegen «uskuldig».

Det var i 12.30-tiden i dag at politiet meldte om ein trafikkulykke på E 39 ved Vistvik, nærare bestemt mellom Sandvikvåg og Jektevik.

Operasjonsleiar Rune Plassen fortel til bt.no at først stoppa ein bil for å krysse vegen. Bil nummer to stoppa og, men den tredje bilen fekk ikke med seg dette og krasja i dei to andre bakanifrå.

Til saman var det ti personar i bilane. Ei kvinne i slutten av 20-åra vart sendt til Stord sykehus med skadar.

- Det vart meldt at kvinna var bevisst då ambulansepersonellet køyrdeho til sjukehuset, men skadeomfanget kjenner me ikkje til. I dei andre bilane var det både vaksne og born, sier Plassen.

Ei tid var det manuell dirigering på plassen. – Men kl 14.00 vart vegen opna for fri ferdsel att, fortel operasjonsleiar Norunn Byrknes til fitjarposten.no. – Men det er meldt om litt oljesøl, legg ho til.