Emma og vesle Brage. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det var meldinga fitjarposten.no fekk frå to mødre medan borna deira leika seg på leikeapparata i sentrum.

Beate Gjesdal var der med borna Emma og Brage. Dei koste seg i fleire av apparata. Vesle Brage syntest det var ekstra stas, og litt skummelt, å krype inni eit av «røra». Emma prøvde seg på fleire ting.

Beate fortel at ho er frå Stord, men at ho no bur i Bergen. For tida bur dei i hytta til foreldra hennar, Nina og Martin Eltarvåg, si hytte på Kråko.

– Eg visste at det var ein leikeplass i sentrum, men at han var så fantastisk, visste eg ikkje, smiler ho.

Takknemleg og glad

Litt nedanfor finn me Esther Tejeda med Miriam Gerhardsen og Nathaniel Tislevoll. Ho er gift med Per Vidar Tislevoll, og har etablert seg på Fitjar.

På spørsmål om kva ho synest om leikeapparata i sentrum, seier ho:

– Eg er både takknemleg og glad. Her er alt så tilgjengeleg og trygt - og så kan eg kombinera handling med at borna får leike her etterpå, seier ho entusiastisk.

– Svært hyggjeleg å høyre, synest me.

F.v. Miriam Gerhardsen, Nathaniel Tislevoll og Esther Tejeda. Foto: Håkon C. Hartvedt