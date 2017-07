Frå Færøysundbasaren 2015. Foto: FP-arkiv/HCH

Basaren I Færøysund i juli har etter kvart blitt ein fast tradisjon. Førstkomande laurdag er det basar igjen.

Inntekta av basaren går, no som før, til å støtta eit jordbruksprosjekt i Kamerun.

Arrangementet har elles utvikla seg til å bli eit svært hyggeleg og sosialt stevne med mellom anna ein spenstig auksjon i tillegg til det tradisjonelle åresalget.

Her blir det vidare sett ut varme grillar slik at du kan grilla eigen grillmat på dei.

Og då har me ikkje nemnt at det er aktivitetar for barn og afrikansk dans - i tillegg til gratis kaffi og bollar ut på ettermiddagen.

