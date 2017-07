Lurt å stoppe ved Haukeliseter

Haukeliseter Fjellstue vann «Årets vegmat 2017». Foto: Fredrik Fjeld

Skal du austover over fjellet i sommar, kan det vera vel verdt å stoppa på Haukeliseter. Magasinet Motor har nemleg kåra «Årets veimat 2017» - og vinnaren er Haukeliseter fjellstue i Telemark. Heile 115 vegmatstader langs vegen frå nord til sør er testa.

- Dette er utruleg gøy, og vi er veldig glad over å vinne. Vi var beste vegmatstad i Telemark i fjor, og det å toppe det med å vinne i år er ei fantastisk stadfesting for oss alle på at vi gjer en god jobb, seier marknadssjef Marcus Andersson ved Haukeliseter fjellstue.

I tillegg til å servere vegmat frå 12.00 til 20.00 (21.00 i helgene) i nyoppussa lokale, driv også Haukeliseter eit eige bakeri, der du mellom anna kan kjøpe med deg ferdigsmurt mat, brød og bollar. Vegmatstaden fekk heile 93 av 100 mulege poeng. Heile testen kan du lesa her.

Inspirera til auka kvalitet

I tre år har magasinet Motor, som vert utgjeven av NAF, kåra. Årets vegmat for å inspirere til å auke kvaliteten på maten som vert servert til vegfarande. I 2015 vann Trattoria Capri i Finnmark, i 2016 var det Valdres Mathus i Oppland som stakk av med utmerkerkinga.

Motor har i år testa 115 spisesteder langs vegen, og har køyrt alle Europaveg-strekningane i Norge, frå nord til sør.

Kriterier

– Mellom dei 10 kriteria vi har testa etter er smak, meny, om maten er hjemmelaga, om staden er barnevennlig og kundeservice.

Om du køyrer forbi Haukeliseter i sommar, anbefaler vi å stikka innom. God tur!, heiter det til slutt i pressemeldinga frå Motor.