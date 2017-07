Lokale veteranbilar. Foto: FP-arkiv/HCH

Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøysklubber (LMK) vil i august markere seg med ein spesiell stafett, som og går gjennom Fitjar, for å sette lys på at veteranbilar òg er kultur.

I ei lang pressemelding frå LMK heiter det mellom anna:

«Veterankjøretøy er en kulturskatt som blir tatt som en selvfølge av den delen av samfunnet som ikke er direkte involvert. Tiden er inne for å skape allmenn forståelse for hvilken kulturskatt disse kjøretøyene representerer, og derfor arrangeres LMK -Stafetten 9.-17.august 2017.

Arrangementet er iverksatt som et felles løft for alle som har interresse for historiske kjøretøy og er en dugnadsinnsats av flere av de motorhistoriske kjøretøyklubbene som er med i Landsforbundet LMK. Vi ønsker å vise hvilken glede som spres blant de som ser kjøretøyene langs veien.»

Viser utviklingen

«Veterankjøretøy vekker fram mange gode minner og glede hos folket når de kommer kjørende langs vegene. Det blir mang en historie om tilknytninger til de ulike kjøretøy og i mange tilfelle kjøpes igjen samme type kjøretøy i voksen alder som det første som man engang hadde.

Veterankjøretøy viser utviklingen som har vært i de ulike tiår, og dette benytter filmindustrien når det lages filmer hvor kjøretøyene har en sentral rolle.

Den fremtidige bruken av historiske kjøretøy trues nå fra flere hold, av avgifter bl.a. årsavgiften, vedtekter som hindrer bruk på offentlig veg, samt innblanding av etanol i drivstoff med de skadevirkninger dette medfører.»

Ikke stues bort

«Veterankjøretøy skal brukes,ikke stues bort, derfor satser vi i valgåret 2017 med å promotere kultur på hjul, ved å kjøre LMK-stafetten fra Hammerfest-Trondheim 9.-14.august og fra Bergen-Arendal 12.-17.august.

Vi ønsker en dialog med politikere for positivt gehør, og forståelse for at det også fremover i tid er ønskelig å kunne se våre rullende kulturminner langs vegene. .

Landsforbundet av de motorhistoriske kjøretøyklubbene representerer over 50.000 kulturforkjempere, og det er flere enn de fleste andre kulturorganisasjone».

Så langt LMK.

Gjennom Fitjar 12. august

Når det gjelder Fitjar er det stafetten Bergen-Arendal me kan få oppleve. Og etter det me kan sjå av programmet er det bilar frå Bergen Veteranvogn Klubb som vil køyre gjennom Fitjar.

Dei startar i Bergen etter å ha samla seg på Festplassen, og tek 13.30-ferja frå Halhjem 12. august. Når dei kjem i land i Sandvikvåg, vil dei køyra E 39 mot trekantsambandet og vidare til Sveio. Så det skulle vera god sjanse for å sjå dei for bilinteresserte fitjarbuar.