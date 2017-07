Fitjarposten hadde eit hyggeleg møte med Martin (t.v.) og Max frå Geneve i Sveits langs Fv545 i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt

På veg frå Fitjar til eit kort ærend på Leirvik i dag observerte me to unge menn med tung opp-pakning, som gjekk langs vegen. Men haika gjorde dei ikkje. Då me var på veg tilbake møtte me på dei igjen. Då stoppa me - og fekk ein hyggeleg prat.

Dei to, som var brødre og heitte Max og Martin kjem frå Geneve i Sveits. Heime er Max student, medan Martin jobbar på restaurant. No var dei på ein 14. dagars tur i Noreg.

Dei fortalde at dei hadde starta i Stavanger, og hatt ein rundtur der dei hår gått mykje, men og haika og nytta buss og ferje.

Mellom stadane dei har vitja nemner dei Lysefjoden, Lysebotn og Kjerag, Bergen og Vikingfestivalen i Gudvangen. Til overnatting har dei nytta telt.

Når dei ikkje haika i dag, var det fordi dei hadde sett seg føre at turen frå Sandvikvåg til Leirvik skulle tilbakeleggjast til fots.

– Kva er planane vidare?

– Me skal vera i Leirvik nokre dagar, så stoppar me kanskje i Sveio på veg til Stavanger. Men om fire dagar må me vera i Stavanger, for då går turen heim til Geneve derifrå, via fly, seier dei to flotte ungdomane, til slutt.