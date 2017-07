M/S «Paraiso» ligg til kai på Sjøsio. Foto: Håkon C. Hartvedt

Til vanleg er Håvald Vik taubåtskipper. Kva er då meir naturleg enn at han har innreia ein eigen båt som ei flytande familiehytte.

Fitjarfolk la truleg merke ti båten på biletet over som lå ytst på Sjøsia i går og i dag. Slett ikkje nokon vanleg cabin-cruisar. Me ville sjekka opp meir om historia til denne båten og kom i hyggeleg prat med eigaren, Håvald Vik, frå Litlabø. Til vanleg er han taubåtskipper med oppdrag i mellom anna Nordsjøen og Østersjøen.

I fritida er han og om bord i båt, ein gamal fraktebåt på 65 fot som han på hyggeleg vis let oss få vita meir om.

– Opprinneleg heitte båten M/S «Liodd», og båten vart bygt i 1945 ved Nordtveitgrend båtbyggeri. I mange år gjekk han som fraktebåt langs norskekysten. Motoren er ein gamal Wichmann 4DC med 180 hk. Då me kjøpe han hadde han fått namnet «Paraiso», eit namn me har behalde, smiler Vik.

Håvald Vik kjøpte båten i 2005, og allereie på vegen heim begynte han å planlegge ominnreiinga til familiebåt. Resultatet er blitt ein salong som ser ut som ei stova i ei hytte. – Her har mellom anna svigermor sin gamle sofa fått plass i tillegg til maritim pynt og kjøkkenkrok. Ein sofakrok finn me og i styrehuset, og nede i båten er det dobbelt soverom. Å kalla båten ei flytande familiehytte står vi såleis greitt for.

Håvald Vik. Foto: Håkon C. Hartvedt

Salongen. Foto: Håkon C. Hartvedt

I styrehuset. Foto: Håkon C. Hartvedt

F.v. Renathe Grundt Gruntvig, Ronja Olina Grundtvig, Linda Gruntvig (kona til Håvald) og Ravn Grundtvig på fanget til Håvald. Foto: Håkon C. Hartvedt

Då båten forlet Sjøsio i går gjekk turen til Bekkjarvik. – Det er sjefen som bestemmer kor me skal dra, eg berre styrer, seier Håvald, og meiner kona. På turen er òg barn og barneborn med.