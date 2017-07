Det vart ikkje den heilt store badesommaren i fjor heller, men nokre gode dagar var det, som dette biletet me tok i Breiavikjo syner. Lukkelegvis er ikkje sommaren slutt enno, så me får leve i vona om at det vert slik i år òg. Foto: FP-arkiv/HCH

Friluftsrådet Vest sitt mannskap har ikkje funne vits i å måla temperaturen i badevatnet rundt i Sunnhordland hittil i sommar. Til det har veret vore alt for lite sommarleg til at sjø og vatn har fått varma seg opp.

Det er stordnytt.no som skriv dette, og dei fortset:

«Den som sjekkar tempen på Friluftsrådet sine nettsider, vil sjå at det er målingane frå 16. september i fjor som gjeld framleis. Då gjorde sommaren ei solid comeback, som fekk godtfolk til å søkja til sjøkanten igjen. Vona får vera at eit slikt under skal skje i år også. Helst ser me at sommaren held seg til kalenderen og er her med sol og godt humør når folk flest har ferien sin. Regn og slik har me jo ganske nok av elles i året…»

Fitjarpostem målte temperaturen i sjø og vatn for nokre veker sidan til 13-14 grader. Truleg er det ein eller to grader meir no, men ikkje akkurat temperaturen som kallar på den store badegleda - og altså heller ikkje på Friluftsrådet Vest sine temperatur målarar.

På onsdag og torsdag er det meldt varmt og fint vêr. Om det er nok til å heva temperaturen i det våte element vil syna seg. Fitjarposten vil i alle fall bidra med nye målingar då.