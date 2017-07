Frå Strandryddingsdagen i 2014. Foto: FP-arkiv

SIM har fått 1,8 millionar kroner frå Miljødirektoratet til rydding av strender i Sunnhordland. Midlar som kjem godt med til eit viktig arbeid.

- Dette er me svært godt nøgde med. Me fekk midlar både i 2015 og 2016 og konstaterer at summen aukar for kvart år. Det tek me som eit teikn på at dette vert sett på som ei viktig oppgåve, seier plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.

Ho peikar på at dei enno ikkje har fått tildelingsbrevet, og veit dermed ikkje konkret om midlane er øyremerka eit spesielt prosjekt.

- Me lyt komma tilbake til korleis midlane skal nyttast, men hovudfokus er strandrydding og rydding av havbotn, seier ho.

Kontinuerleg arbeid

SIM har sidan 2008 hatt sett av midlar til rydding av såkalla herrelaust avfall, som til dømes rydding i nærmiljøet, marin forsøpling, villfyllingar og liknande, men ein har likevel ikkje oversikt over kor mykje slikt avfall som fins i vårt område.

- Det me veit er at dette er eit stort problem. Særleg marin forsøpling. I fjor var over 40 lag og organisasjonar med og rydda strender i Sunnhordland.

Over 25-30 områder vart rydda.

Hittil i år, etter at kvalen stranda på Sotra, har me lag til rette for over 80 aksjonar, noko som viser eit stort engasjement blant innbyggjarane. Dei gjer eit veldig bra og viktig arbeid, men dette berre er toppen av isfjellet, og me veit at dei same strendene lyt ryddast år etter år, seier Hillersøy, til slutt.