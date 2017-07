På Slåtterøy i går. F.v. Jostein Waage og ved sida av han Jostein Jacobsen som er med Gamle Oksøy på toktet. Foto: Simen Lunøe Pihl.

I tidsrommet 14. juli til 12. august reiser det gamle fyrforsynings-skipet «Gamle Oksøy» på tokt langs norskekysten for å utplassere skilt med informasjon og formidling på 34 freda fyrstasjoner frå Egersund til Kirkenes. I går vitja dei Slåtterøy.

Fyra våre er blitt kalt «kystens katedralar», og i alt 83 fyr er freda som nasjonale kulturminne. Svært mange av fyra er også blitt populære besøksmål for publikum gjennom ny bruk. De fleste av fyra er eigd av staten, og det er lagt stor vekt på å gjere fyrene tilgjengelege for ålmenta.

- Når ein kjem til ein fyrstasjon, anten med båt eller til fots, er det i dag lite eller ingen informasjon til publikum om fyret si historie, seier Odd Nordahl-Hansen som er skipper på «Gamle Oksøy». - Vi er sikre på at opplevinga blir veldig mykje betreo m ein lærer noko om lokale forhold knytta til navigasjon, teknologi og historier frå fyrstasjonen i tidlegare tider.

Gamle Oksøy. Foto: Simen Lunøe Pihl.

Minst mogeleg skjemmande

Når det gjelder skiltinga har det vore viktig å gjere dette på ein måte som ikkje krev store inngrep i form av fundamentering eller at de skjemmar horisont, bygninger e.l. Konseptet går ut på å skru saman fem betongelement som kvar for seg ikkje veg meir enn hva ein kan bere. Når disse er skrudd saman er vekta så stor at verken mennesker, vind eller vatn kan flytte dei. Desse kan plasserast på bakken nær sagt overalt, utan nokon form for grunnarbeid. Ved å benytte betong spelar ein på eit materiale det fra før av er mykje av på norske fyrstasjonar. Sjølve informasjonen er trykt på aluminiumsplater som vert festa til betongen.

Arkitekt i Kystverket, Arild Fredriksen, som også er biletkunstnar, illustrerer tekstane med bilete og kart.

- Det har vore viktig å ta omsyn til både natur og bygninger på dei freda stasjonene, og gi nyttig og interessant informasjon utan å skape unødig «støy». I tillegg er ein kombinasjon av informasjon og kulturelle inntrykk i form av billedkunst veldig spennande, seier filmfotograf Jan Robert Jore, som er med på delar av toktet for å dokumentere formidlinga.

Foto: Simen Lunøe Pihl.